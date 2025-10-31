En vivo
Antioquia

Antioquia vivirá un puente cultural con teatro y distintos festivales en sus subregiones

También habrá programación para los amantes de la gastronomía en el sur del Valle de Aburrá.

Teatro en Medellín
Teatro en Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El teatro encabeza la lista de eventos para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia, donde habrá espacios para todos los gustos en diferentes subregiones.

En Marinilla, durante hoy y mañana se vivirá el cierre de la versión 44 del festival de Teatro Infantil. Sobre la programación de este espacio entrega detalles el secretario de cultura del municipio: "Tendremos obras todos los días, a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7:30 de la noche. Este año el festival, por la gran afluencia de público que hemos tenido, quisimos hacerlo en esta ocasión en el teatro regional que tiene una capacidad de 780 espectadores por función", indicó Brayan Estiven Gómez Castaño, secretario de cultura del municipio.

Medellín, además de tener hoy noche extendida en el Museo de Arte Moderno por la celebración de Halloween, tendrá también espacio para las escenas con el octavo Festival de Teatro San Ignacio, que ofrecerá programación en 7 salas hasta el 8 de noviembre y contará con artistas de 9 países invitados.

"El Centro de Medellín será la casa de más de 120 artistas en 7 salas que habitarán con teatro, música, circo y danza para un espectáculo alrededor de las artes escénicas. Hemos diseñado una programación para toda la familia", señaló Andrés Valencia, responsable de festivales culturales de Comfama, entregó más detalles.



  1. Danza en Medellín.
    Danza en Medellín.
    Foto: Alcaldía de Medellín.
    Antioquia

    Medellín prepara su agenda cultural para fin de año: se vinculará con el cumpleaños 350 de la ciudad

Para los amantes de la gastronomía, en el sur del Valle de Aburrá, Sabaneta tendrá un festival de café durante todo el puente festivo, donde participarán con su oferta 31 establecimientos comerciales.

En otras subregiones, Venecia será epicentro del sexto Festival Internacional de Globos y La Ceja tendrá el cierre de las fiestas del corregimiento de San José.

