Arquidiócesis de Medellín pidió a las 345 parroquias orar por la salud del papa Francisco

Mientras todo el pueblo católico está pendiente de la salud del papa Francisco, que ha tenido una mejoría, desde la Arquidiócesis de Medellín invitaron a todos los feligreses a seguir en oración. El arzobispo de la capital de Antioquia le pidió a las 345 parroquias de su jurisdicción que tengan un momento especial en todas las misas para pedir por el Sumo Pontífice .

La expectativa por lo que vaya a pasar con el papa Francisco tiene en vilo a todo el mundo católico que se mantiene pendiente sobre las actualizaciones que entreguen desde El Vaticano. Lo cierto es que la edad del Sumo Pontífice y las enfermedades que ha adquirido con el tiempo no son factores que eventualmente ayuden al papa.

Desde Medellín se han sumado a las oraciones por la salud del Santo Padre, por ejemplo, el fin de semana pasado se realizó una eucaristía en la Catedral Metropolitana con el fin de pedir fortaleza para el papa Francisco. Acciones como esta se repetirán en la capital antioqueña mientras el Sumo Pontífice sigue hospitalizado en Roma.

El arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón, le pidió a 345 parroquias en Medellín, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella que en medio de las misas se le dedique un momento específico para pedir por el papa Francisco.

“Hemos pedido de un modo especial que el señor lo asista en este momento, que le ayude a vivir como persona humana el momento difícil de la enfermedad. En este punto pues no podemos hacer muchas conjeturas porque primero no sabemos si el papa se recupera y esto también le estamos pidiendo al Señor que se pueda recuperar”, aseguró Monseñor.

Por ahora, desde la Arquidiócesis de Medellín no se ha confirmado la realización de una eucaristía en especial por la salud del Santo Padre, no obstante no se descarta que si el papa Francisco empeora se puedan realizar otro tipo de acciones como, incluso, una vigilia.