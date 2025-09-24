Arquitectura y Concreto hará proyecto VIS en lote Carabineros: fue entregado en alcaldía de Quintero

En diálogo con Blu Radio, el exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Wilder Echavarría, mencionado por un testigo de un presunto negocio irregular con Miguel Quintero, hermano del candidato presidencial Daniel Quintero, del lote de carabineros en el norte de Medellín, afirmó que se canceló la negociación que se había iniciado con la Caja de Compensación Comfenalco.

Afirmó que desde que llegó al cargo como gerente de la EDU comenzó a realizar diferentes gestiones con el Gobierno nacional para que el lote de 73.000 metros cuadrados le fuera entregado a la Alcaldía de Medellín, ya que el predio estaba en poder de la Sociedad de Activos Especiales por su relación histórica con el narcotráfico.

El exfuncionario indicó que desde que se entregó el predio, su uso siempre fue destinado a la construcción de viviendas de interés social: "El acta de entrega de la SAE a la EDU reza que es para vivienda de interés social…()...ya que después no aparezcan que van a ser centros comerciales o locales comerciales para beneficiar a algunos", cuestionó Echavarría en Blu Radio

Ante estas advertencias que ha hecho públicas el exgerente sobre un posible cambio del uso del suelo, Blu Radio habló con Emiro Valdés, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, quien manifestó que tal y como ya lo indicó anteriormente Echavarría, lo único que se puede hacer con el lote 'Carabineros' son viviendas de interés social por pedido expreso de la SAE.



"El propósito era que esto se dedicara y se destinara a vivienda social. Digamos que desde que se hizo esa donación, la SAE ha estado de manera periódica requiriendo información a la entidad para cumplir con unos temas de vivienda social", aseguró.

Aunque pareciera que el predio no podía tener más polémicas, hay otra situación que ha generado cuestionamientos recientemente y es el papel que entró a jugar Comfenalco en la intervención al predio.



¿Era viable meter en el negocio a Comfenalco Antioquia?

En este punto entra otro actor determinante y es Comfenalco quien, según Echavarría, siempre fue pensando como promotor del proyecto de viviendas de interés social, ya que el 17 de diciembre de 2019 se había firmado un convenio marco con la Caja de Compensación para crear una alianza en este tipo de proyectos.

"Nosotros empezamos a estructurar el proyecto y empezamos a promoverlo a todo el mundo, y nuestra idea era llevarlo a la Caja de compensación Comfenalco para que diera los subsidios", dijo Echavarria.

Con este concepto por parte de la Alcaldía de Medellín, en el 2022 se decidió decantarse por Comfenalco como la entidad idónea para que esté al frente de la ejecución de las más de 3.000 viviendas de interés social. Sin embargo, Echavarría manifestó que conoció recientemente que se había dado por terminado el vínculo a pesar de que para él la Caja de Compensación tenía la idoneidad para intervenir el lote 'Carabineros'.

"Es que Comfenalco tiene el core para eso, pues no sé cuántos miles de viviendas ha hecho Comfenalco en su historia, aparte de eso da subsidio, es decir, da la plata para eso y de allá se selecciona, que se lo seleccione al que sea, yo no tengo ningún problema, es que lo importante es que construyan las cosas", insistió en Blu Radio.

Tras la denuncia realizada por el exgerente, la EDU a través de su gerente explicó que encontraron una Comfenalco intervenida por el Gobierno nacional y con un avance poco representativo para la proyección que se tiene el gigantesco predio.

"Los temas no venían avanzando en el ritmo que se necesitaba. Si bien es cierto, pudo haberse pensado que la la incorporación de la caja de compensación era un tema ganador porque, digamos, sobre la mesa pudiera parecer así, la realidad de la evolución del proyecto es que el proyecto no avanzaba, no avanzaba y no avanzaba", respondió Emiro Valdés.



Arquitectura y Concreto, ¿quién la escogió?

Pero la salida de Comfenalco no es el único problema que se ha planteado en los últimos días, ya que otra de las dudas generadas por Echavarría fue quién iba a asumir las obras. No obstante, Emiro Valdés confirmó desde el empalme entre ambas administraciones se sabía que Comfenalco había eligido como tercero a Arquitectura y Concreto, es decir, fue una decisión que se tomó aún cuando Daniel Quintero Calle era alcalde de Medellín.

"Lo que no se puede decir es que fue esta administración la que trajo a Arquitectura y Concreto. Sobre eso nosotros no manifestamos sino simplemente que nos contaran cómo fue ese proceso de selección", fue enfático en Blu Radio el señor Valdés.

Con lo anterior establecido y ante el poco avance del proyecto, la Alcaldía de Medellín tomó la decisión de romper el convenio que tenía Comfenalco y se realizó un contrato directamente con Arquitectura y Concreto para que esté al frente de las obras como lo venía haciendo desde el 2023.

El gerente de la EDU indicó que el contratista ahora tendrá la misión de sacar adelante la construcción de las más de 3.000 viviendas de interés social, situación que ya estaba haciendo pero detrás de la sombra de la Caja de Compensación.

"Lo que quisimos fue aprovechar ese desarrollo y esa estructuración que ya se venía trabajando con Arquitectura y Concreto para no perder más tiempo, porque si arquitectura y concreto está desarrollando las actividades que le corresponde a Comfenalco (..) ¿Cuál es el rol de Comfenalco en esto?", insistió.

Por su parte, Valdés explicó que mientras avanzan las obras preliminares en el lote de 73.000 metros cuadrados, Comfenalco seguirá jugando un papel importante dentro del proyecto y que entrará cuando finalicen las obras para la estructuración de los subsidios que se le darán a cientos de familias en Medellín.

"¿Y qué pensamos nosotros? Que definitivamente las cajas de compensación en todos los proyectos de vivienda social tienen que estar presentes. Es fundamental el apoyo de ellos, pero en un momento posterior, ¿en qué momento? En la aplicación de los subsidios", agregó en Blu Radio.



¿Qué sigue con el polémico lote 'Carabineros'?

Con Arquitectura y Concreto como contratista designado para la construcción de las cerca de 3.000 viviendas de interés social en el lote 'Carabineros', la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano esperan que próximamente se hagan anuncios sobre el cronograma que tendrá el megaproyecto que lleva cuatro años parado esperando a que por fin se pongan en marchan las tan ansiadas obras.