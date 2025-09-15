Con carta a Fiscalía testigo insiste investigar a Miguel Quintero por presunta negociación irregular

En una carta conocida por Blu Radio uno de los testigos claves de una supuesta negociación irregular que quería llevar a cabo Miguel Quintero Calle para vender el lote conocido como 'Carabineros', propiedad del Distrito de Medellín y vecino de la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional, se logra apreciar como el denunciante se dirige de manera directa a la fiscal Luz Adriana Camargo para solicitarle que la investigación no se quede estancada, ya que asegura, “transcurridos aproximadamente tres años de la denuncia, no he visto un avance”.

¿Qué pasó en esta presunta irregularidad?

Como ya fue denunciado en diversos espacios en los últimos años, hay que remontarse hasta el 27 de agosto de 2021 cuando el testigo asistió a una reunión en la Empresa de Desarrollo Urbano luego de ser invitado para negociar el lote de 73.000 metros cuadrados que había sido donado por la Sociedad de Activos Especiales luego de haber pertenecido durante muchos años a Fernando Galeano, socio de Pablo Escobar.

Una vez en las instalaciones de la entidad pública está persona es recibida por Wilder Echavarría, gerente de la EDU, que estaba junto con dos hombres. En la carta, que fue enviada a la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de septiembre, se lee que efectivamente el hombre mostró su interés en negociar el lote debido a que la empresa privada en la que trabajaba, “tenía un interés en adquirir un bien localizado en el sector Tricentenario, con fines de inversión”.

Luego de la primera reunión se pactó un segundo encuentro para el 1 de septiembre de 2021 y aunque se suponía que se llevaría a cabo en las oficinas de la EDU, de manera imprevista el sitio para encontrarse cambió al apartamento 1301 de la Unidad Residencial Salamanca en en exclusivo sector El Poblado de Medellín. A pesar de que el testigo aseguró que, “el cambio de escenario me pareció inusual y me llamó mucho la atención”, la reunión siguió en pie.

Una vez en el inmueble, al que también asistió el comisionista Fernando Gutiérrez, se presentó ante el denunciante Miguel Quintero Calle, hermano del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Sin mayores sospechas el encuentro, que se realizó sin teléfonos celulares, continuó con la interlocución de Gutiérrez que prontamente fue interrumpido por Miguel Quintero Calle que comenzó a direccionar el truculento negocio por el lote 'Carabineros'.

Según la carta, el hermano del hoy precandidato presidencial le indicó al denunciante que debía pagarle a la EDU entre $10.000 millones y $12.000 millones por el predio, pero que posteriormente tenía que entregarles a ellos entre $30.000 millones y $33.000 millones, “por debajo y en efectivo pues comercialmente el lote tenía un valor de $45.000 millones”.

Aunque el testigo de este presunto hecho de corrupción manifestó en la misiva que se negó a seguir con la negociación, porque no estaba de acuerdo con llegar a acuerdo “por debajo”, indicó que tanto Gutiérrez como Quintero volvieron a retomar la palabra para definir otra estrategia para vender el gigantesco lote, “coger ese lote y partirlo en varios lotes o segregarlo en lotes más pequeños y vendérselos a constructores más informales que pudieran realizar el negocio por debajo, porque si en cada venta escondemos de a $2.000 millones o $3.000 millones se puede más fácil que esconder $33.000 millones o $35.000 millones de entrada”.



Testigo pide investigar los hechos

El testigo, que pidió su teléfono celular y se retiró de la negociación luego de solicitarles que no lo volvieran a contactar, expresó que las presuntas irregularidades cometidas por Miguel Quintero Calle dadas a conocer recientemente, fueron la motivación para enviarle la carta a la fiscal Luz Adriana Camargo pues, “coincide con lo que yo presencié en la reunión, al poder, presuntamente, tomar decisiones sobre la EDU y, al parecer, cobrar coimas”.

Por lo relatado anteriormente es que el denunciante le reafirmó a la Fiscalía General de la Nación su intención en virtud del principio de colaboración de comparecer ante las autoridades competentes con el fin de aportar y contribuir el esclarecimiento de la situación denunciada que para él, “tiene una clara connotación de índole penal”.

Además, el testigo mostró en repetidas ocasiones en la carta conocida por Blu Radio su preocupación por el poco avance de la investigación a pesar de ser un situación advertida hace cerca de tres años por lo que también realizó una solicitud: que la Fiscalía General de la Nación le entregue medidas de protección, ya que informó que, “conozco de las relaciones peligrosas de dichas personas”.

De momento se espera que la fiscal Luz Adriana Camargo responda a la solicitud de esta persona, a la vez que desde el ente acusador se entreguen detalles del estado actual de la investigación que está en su manos.

Finalmente, Blu Radio se intentó contactar en diversas ocasiones con Miguel Quintero Calle para conocer su versión sobre los hechos denunciados, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna.