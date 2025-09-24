Así trabajan para rescatar a 23 mineros atrapados en Segovia: agua y alimentos por un ducto

La angustia crece en la vereda El Manzanillo, donde 23 trabajadores permanecen atrapados desde hace más de 48 horas a 80 metros bajo tierra en la mina de oro La Reliquia SAS, en el municipio de Segovia. El colapso de un túnel interno, ocurrido a 15 metros de la zona donde se encuentran los mineros, mantiene suspendidas las labores habituales y concentra los esfuerzos en un operativo de rescate que, según las autoridades, avanza en un 50%.

El personero municipal, Hambler Patiño, confirmó que los trabajadores están con vida y en comunicación constante con sus familias gracias a un teléfono interno instalado en la mina.

En casos como estos lo primero que se corta son las comunicaciones, pero en la mina La Reliquia existe un sistema que ha permitido el contacto directo entre los mineros y sus familiares aseguró.

Oxígeno y alimentación bajo tierra

Uno de los elementos que ha dado tranquilidad en medio de la emergencia es la continuidad del sistema de ventilación. A través de una tubería de seis pulgadas se suministra oxígeno de manera constante, además de permitir el ingreso de alimentos, mantas y líquidos.



“No hay interrupción del oxígeno, ese ducto es amplio y ha servido para ingresar hidratación, cobijas y la comida que los trabajadores requieren”, explicó Patiño. Esta medida ha evitado riesgos de asfixia y ha permitido que los mineros se mantengan en condiciones relativamente estables mientras avanzan los trabajos de remoción.

Rescatistas intentan llegar a 25 trabajadores atrapados a 80 metros bajo tierra tras el colapso de la mina de oro La Reliquia --operada por la canadiense Aris Mining Corporation-- en Segovia, tarde en la noche del 22 de septiembre de 2025, AFP

Los familiares, sin embargo, no ocultan su angustia. Dayana Escobar, tía de uno de los atrapados, expresó: “Muy triste porque nuestros familiares están por allá abajo, sin saber qué es lo que están viviendo. Hemos pasado más de 10 horas esperando y nos dicen siempre lo mismo: orar mucho y tener fe”.

Avance de los trabajos de rescate

Las labores de rescate se concentran en remover el material que bloquea el acceso, tarea que se ha hecho con herramientas manuales y bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar un nuevo colapso. Según el personero, ya se ha despejado más de la mitad del derrumbe, lo que reduce la distancia entre los equipos de salvamento y los mineros.

“Lo que separa a los rescatistas de los trabajadores son unos 7 u 8 metros. El avance ha sido lento porque cada tramo debe asegurarse con madera para evitar desprendimientos y garantizar la seguridad del personal”, detalló Patiño.

Aunque las expectativas apuntan a que el rescate podría lograrse antes de la medianoche, las autoridades han evitado dar una hora exacta para no generar falsas esperanzas. “Sería irresponsable fijar un tiempo. Lo que buscamos es que salgan con vida y sin más riesgos”, añadió el personero.

Voces de esperanza y fe

En el lugar, los familiares se turnan para permanecer cerca de la mina y recibir noticias. Robinson Cano, hermano de uno de los atrapados, manifestó: “Angustiado y un poco desesperado, en espera de respuestas, pero toca tener paciencia y confiar en Dios, porque Él tiene el control de todo”.

La comunidad ha acompañado el proceso con vigilias y cadenas de oración, mientras los organismos de rescate trabajan sin descanso. La expectativa es que, al completarse la remoción del material, los 23 trabajadores puedan salir ilesos.

Una mina legal y en proceso de formalización

La mina La Reliquia pertenece a la Sociedad Minera La Reliquia, una de las operaciones vinculadas al programa de formalización liderado por Aris Mining, antes conocida como Gran Colombia Gold. Patiño explicó que esta mina, que antes operaba de manera informal con mineros tradicionales, hoy se encuentra en plena legalidad.

“Segovia ha sido históricamente una población minera. Con la llegada de Aris Mining, varios grupos de mineros pudieron formalizarse y acceder a procesos técnicos y legales que garantizan mayor seguridad en la operación”, precisó.

Este antecedente resalta la importancia de la formalización en un municipio cuya economía depende en gran medida de la extracción aurífera. Sin embargo, el caso también evidencia los riesgos latentes de esta actividad y la vulnerabilidad de quienes trabajan en las profundidades.

La madrugada se convirtió en una larga espera para familiares y autoridades locales, pero la calma proviene del contacto permanente con los atrapados y de los reportes positivos sobre su estado. A medida que avanzan los trabajos, crece la esperanza de que la emergencia concluya con la liberación de los 23 mineros.