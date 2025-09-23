Labores de rescate de 23 mineros atrapados en Segovia no se suspenderán esta noche, confirmó empresa

Han pasado 33 horas desde la emergencia minera que se registró en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, donde avanza el rescate de 23 mineros que se encuentran en buen estado de salud.

Con el acompañamiento de Salvamento Minero y la multinacional canadiense Aris Mining, la brigada de emergencia de la empresa La Reliquia SAS avanza en las labores para extraer a estas personas, que no han podido salir del socavón, luego del colapso de aproximadamente 15 metros en el acceso principal de la mina, ubicado a unos 80 metros de la superficie.

Según el más reciente informe de la empresa, los familiares de los mineros que están presentes en la mina de oro en la vereda El Manzanillo han logrado mantener comunicación telefónica con ellos y confirmar que los sistemas de ventilación funcionan normalmente.

"Queremos aclarar que estos mineros han estado en comunicación constante con sus familiares, se les ha hecho el envío de alimentación, hidratación, mantas térmicas, alimentos y otros insumos que han permitido que se encuentren en buen estado de salud. Las condiciones del sistema de ventilación son óptimas para garantizar su integridad", dijo Jorge Esteban Álvarez Garcés, jefe de Protección de la Reliquia S.A.S.



Las labores de rescate tras la emergencia minera en Segovia continuarán toda la noche, informó la empresa Aris Mining.

Así las cosas, las labores de rescate no serán suspendidas durante la noche de este martes, 23 de septiembre, hasta que cada uno de los mineros atrapados salga, según confirmó la compañía.

"Hablar de tiempo sería hablar de supuestos, porque creo que los que conocemos de minería sabemos que puede presentarse muchos imprevistos, pero que se está haciendo todo el trabajo suficiente para garantizar el rescate oportuno de esas personas", manifestó a su turno Edwin Castañeda, alcalde del municipio.

Inicia rescate de mineros en Segovia, Antioquia. Foto: suministrada.

Sigue el PMU en Segovia

Mientras se mantiene un monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló por parte del Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas para evitar que desmejoren su estado de salud.

Vale la pena mencionar que la mina La Reliquia es una de las empresas formalizadas dentro del título de Aris Mining en Segovia, por lo que se encuentran trabajando de manera articulada con el equipo de dicha compañía, así como con personal contratista del mismo para lograr la salida segura de todos los trabajadores.