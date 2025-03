Autoridades buscan a hombre señalado de quemar instalaciones de la Alcaldía de Apartadó

Autoridades están tras la pista del hombre señalado de quemar las instalaciones de la Alcaldía de Apartadó . La emergencia controlada por los bomberos provocó la pérdida de material documental.

Cámaras de seguridad de la zona y versiones del personal de seguridad son claves en la investigación que avanza en el municipio de Apartadó para dar con el responsable de quemar una zona de las instalaciones de la Alcaldía de esta localidad del Urabá antioqueño.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, donde un hombre encapuchado ingresó y advirtió a los vigilantes que iba a incendiar el edificio, afectando una de las oficinas donde reposaban escrituras públicas.

La alcaldesa encargada de Apartadó, Sara Moreno, rechazó el acto vandálico y aseguró que con estas acciones la afectada es la comunidad.

"Aquí, en esta oficina, no hay nada que no sea interés colectivo. Todo lo que hay aquí, no hay nada para esconder. Lo que hay aquí son documentos que representan, son intereses de la familia", explicó la mandataria.

"Aquí lo que se maneja son escrituras. Y si vamos, aquí una escritura no se tiene que esconder porque aquí se queda copia. Pero en instrumentos públicos también hay copia", añadió.

De igual manera, la mandataria solicitó el apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el complejo que presta sus servicios de manera habitual este martes 25 de marzo.

"Le estamos pidiendo también a la Fuerza Pública que nos garantice, tanto a los funcionarios que laboramos en este lugar como a la comunidad que viene a buscar su servicio, la seguridad. Es un rechazo rotundo en nombre de la comunidad de Apartadó", expresó la alcaldesa.

Para las autoridades no se descarta que esta situación esté relacionada con motivaciones políticas en medio de la campaña a la alcaldía que sostienen siete candidatos tras la destitución de Héctor Rangel tras un fallo del Consejo de Estado.