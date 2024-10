Autoridades buscan a motociclista desaparecido que cayó al río Medellín

El río Medellín o río Aburrá se ha convertido en el epicentro de desapariciones y hallazgos misteriosos de la ciudad, y ejemplo de esto, es el reciente caso de un motociclista que perdió el control y cayó a este afluente, a la altura del Puente Guayaquil, cerca a la autopista Sur, pero que por extrañas circunstancias aún no se encuentra su cuerpo.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos cuando fueron avisados del hallazgo de una motocicleta abandonada sin placa en la zona del accidente, en la que también fueron encontrados un pantalón y un bolso, sin embargo, en este último no había ninguna identificación que permitiera conocer quien era este hombre.

“Pierde el control, se va de frente hacia el río Medellín y cae al río Medellín. Inmediatamente hace presencia la Secretaría de Salud, bomberos y el tránsito para poder socorrer a la persona, encontramos la motocicleta, pero no encontramos a la persona. En este momento bomberos está realizando un barrido por todo el río Medellín para poder dar con el paradero del motociclista, lastimosamente no se ha podido identificar”, explicó el secretario de Movilidad, Mateo González.

A pesar de que el personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín registró la zona para ver si había algún avistamiento del cadáver, los esfuerzos fueron en vano y se optó por suspender la labor de búsqueda. Debido a que el accidente ocurrió durante la noche, y no hay ningún registro de cámara que haya captado lo sucedido, no se descarta la posibilidad de que el hombre se encuentre con vida, pero herido, sin embargo, aún no hay ningún reporte de siniestro vial en centros asistenciales sobre alguien con estas características.

Vale la pena recalcar, que la moto quedó a disposición de la Secretaría de Movilidad de Medellín para que estos con el previo análisis en algunas partes del vehículo, como el motor y el chasis, den con la identidad del propietario. De igual manera, la Policía se encuentra investigando los hallazgos encontrados tales como la ropa y demás pertenencias del hombre para determinar si se trata de un homicidio culposo, una desaparición o simplemente un accidente desafortunado.