Autoridades confirman que Emiliana Castrillón murió por asfixia mecánica; van tras exnovio

El caso de Emiliana Castrillón, la joven que fue hallada muerta en Venecia, Antioquia, se empieza a esclarecer con el pasar de los días y gracias a las arduas investigaciones que han adelantado las autoridades correspondientes, que confirmaron en las últimas horas que el cuerpo de la joven tiene algunas heridas y que su muerte se habría producido por ahorcamiento.

Hay que recordar que la mujer de 19 años había desaparecido el 1 de noviembre en el Suroeste antioqueño, situación que prendió las alarmas de las autoridades que inmediatamente activaron el plan de búsqueda de Castrillón que fue hallada sin vida en una quebrada del sector El Bazal, zona rural del corregimiento de Bolombolo.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, entregó un reporte sobre lo que se sabe hasta ahora de este caso e indicó que ya buscan al presunto responsable del feminicidio.

"En este momento sabemos que tiene algunas heridas, lo que presenta también tema de asfixia mecánica, pero esperemos que sean los resultados médicos que determinen qué fue lo que sucedió y, pues, la ubicación de este sujeto, que es el primer responsable de sospechoso este hecho", indicó.



Alcaldía

Mientras avanzan las investigaciones respectivas y se da con el paradero de la expareja sentimental de Castrillón, que sería la última persona con la que fue vista en el municipio de Venecia, y por lo que las cámaras de seguridad de la zona serán claves para determinar con exactitud quién acompañaba a la joven antes de desaparecer.

De momento, se espera que los análisis de Medicina Legal permitan obtener más información que a su vez proporcione con certeza si Castrillón fue asesinado el mismo 1 de noviembre o si la joven murió días después de su desaparición.