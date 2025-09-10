Autoridades investigan el crimen de un comerciante en zona rural de Pueblorrico, Antioquia. La víctima salió de su vivienda con tres hombres y luego fue hallado sin vida y con signos de tortura.

En las últimas horas generó preocupación el hallazgo del cuerpo de Norbey Antonio Suárez, un comerciante de 45 años de edad, en la vereda Mulatico, zona rural del municipio de Pueblorrico en límites con Andes, Suroeste antioqueño.

El hombre tenía signos de tortura, su cuerpo fue desmembrado y las causas aún están por establecer, según las autoridades, teniendo en cuenta que este salió de su negocio de manera voluntaria con tres hombres que se movilizaban en motocicleta. Incluso, su esposa lo acompañó, pero luego volvió sin él y alertó a las autoridades de su desaparición.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia confirmó que se ha podido determinar por las cámaras del lugar que no iban armados, pero todo es materia de investigación.

“Llegaron dos, tres sujetos, dos motocicletas. Llegaron primero a pedir combustible y me hablaron pues con el señor, hablaron con la señora también y habían unos menores de edad en la casa y después de un momento que estuvieron hablando con ellos, pues al señor lo montaron en la moto y la señora dijo, "Yo también me voy." No hubo ningún tema de forcejeo ni que se lo hubieran montado a la fuerza”, reveló.

Muñoz insistió en que por el momento, de acuerdo con los testimonios recolectados, la víctima no había denunciado formalmente ninguna amenaza, pero al parecer sí recibió una advertencia por parte de un grupo armado de la zona.

“Parece que algo un grupo delincuencial según lo que se ha escuchado extraoficialmente es como que le habían advertido de un tema y a raíz de eso pues fueron y se lo llevaron pues simplemente como para llevárselo supuestamente con un engaño a hablar con otra persona, pero estamos en espera de de cómo evoluciona ese caso”, aseguró.

Por lo pronto, las autoridades intentan establecer si el hombre fue torturado y ultimado con arma blanca por la presencia de ilegales, de grupos como “carne rancia” o el Clan del Golfo en su negocio, el bar El Barcino, donde presuntamente hacían presencia hombres armados y consumían licor. Allí también venden otros elementos y combustible.

Finalmente, el coronel indicó que nada tiene que ver este crimen con el plan cosecha que fue lanzado para implementarse en la zona y que se espera tener resultados ante la masiva llegada de recolectores y el refuerzo de uniformados.