Autos, cometas y libros: agenda cultural de Antioquia para despedir agosto

Este fin de semana la agenda cultural de Antioquia estará marcada por actividades que combinan arte, tradición y entretenimiento. En distintas subregiones se preparan encuentros que buscan convocar a públicos de todas las edades.

El evento que marcará la agenda cultura este fin de semana será en Medellín el Auto Show, donde además de carros en exhibición habrá experiencias con simuladores e intervenciones artísticas con pintura y mucho más, según detalló Guillermo Pajón, uno de los organizadores del evento.

“Vamos a tener experiencias y temáticas de los vehículos japoneses, europeos, americanos, los clásicos, antiguos y los de carreras. Tenemos eventos culturales, gastronomía y una conexión especial con muchas sorpresas”, señaló.

También en Medellín, se podrá disfrutar de la Feria Empresarial y del Emprendimiento 2025, Hecho en Medellín, un espacio que llega a su quinta edición y proyecta ventas por $1.200 millones, además de la creación de 1.500 empleos directos e indirectos, favoreciendo especialmente a jóvenes emprendedores, con cerca de 300 marcas en 14 categorías.

Mientras tanto, en el Suroeste, el plan será despedir agosto elevando cometas con el primer Festival Departamental, que se desarrollará en el Cerro Cristo Rey de Ciudad Bolívar y del cual amplió detalles Andrés Rivera, director de turismo de este municipio: “Vamos a tener una muestra o exhibición de cometas profesionales, del grupo de cometeros que rifará unas cometas”, dijo.

Festival de Cometas en el Suroeste de Antioquia. Foto: suministrada.

Finalmente, también resaltan eventos en el Oriente, como el cierre del segundo festival de títeres de La Ceja y la quinta versión de la Fiesta del Libro de El Carmen de Viboral, cuyas programaciones culminarán el domingo