"No hay vínculo laboral con vendedores ambulantes": Alcaldía de Medellín a MinTrabajo

El Ministerio del Trabajo le pidió a la Alcaldía de Medellín diálogo social con los vendedores ambulantes de la ciudad, tras la querella que interpusieron por la falta de concertación y operativos de espacio público. La administración distrital respondió que no hay un vínculo laboral con los representantes de la economía popular y que avanzan en caracterizar a esta población.

No para la polémica que comenzó desde el 2024 entre los venteros ambulantes y la Alcaldía de Medellín , por cuenta de los operativos y la reglamentación para el trabajo en el espacio público. Tras acciones de protesta, tutelatón y otros reclamos ante la administración distrital, ahora interpusieron una querella ante el Ministerio del Trabajo para que medie entre las partes y sean escuchadas sus solicitudes.

Por ello, la entidad convocó a una mesa de diálogo para la tarde de este 28 de febrero “para la resolución de conflictos laborales” y le pidió a la administración encabezada por Federico Gutiérrez “reconocer las demandas del sindicato Familia de la Calle”.

Viviana Salazar, la presidenta de este gremio con congrega a unos 220 venteros y más de 20 organizaciones, expuso por qué recurrieron a esta instancia.

"La mayoría de las personas que están en la calle son personas que tienen una vulnerabilidad y que necesitan ser solucionadas de forma inmediata. Desde la administración, ellos no lo ven de esta manera. Simplemente ven que en la calle hay una problemática del ser ambulante y, claro, estos operativos nos afectan mucho", expuso la presidenta.

Uno de los asuntos que más ha generado controversia es que quienes integran la economía popular, incluyendo artesanos, sean tratados como sindicato, pues no hay un vínculo contractual entre estos y la alcaldía. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, defendió que ha habido avances en materia de los operativos de espacio público y el orden de estos venteros en sectores como el centro, la 70 y El Poblado .

"Lo primero que hay que dejar claro es que ellos no son trabajadores de nosotros, todo el respeto por el derecho sindical, pero donde aplica. No es cierto que estemos persiguiendo al ventero informal, aquí lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que estar en el territorio tratando de garantizar orden, equilibrio, pero la gran mayoría de las intervenciones son a través de sensibilizaciones. Venimos haciendo algo que obliga la política pública que la administración anterior no hizo y es la caracterización", detalló Villa.

Frente al punto de por qué son un sindicato, Salazar argumentó que sí hay unos horarios y zonas de trabajo que los venteros no formales deben cumplir.

Por ahora, la alcaldía destacó que avanzan en la caracterización de esta población y que ya han censado a unos 11.000 de ellos, con la intención de acercar la oferta institucional.