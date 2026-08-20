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Avanza la entrega de suministros desde Antioquia en las zonas de emergencia tras el sismo

Un nuevo cargamento de más de 50 toneladas de ayuda humanitaria salió con destino a los damnificados, entregados por los municipios de Itagüí y El Carmen de Viboral.

Ayudas desde Rionegro, Antioquia, para damnificados por terremoto en Chocó.
Ayudas desde Rionegro, Antioquia, para damnificados por terremoto en Chocó.
Foto: Alcaldía de Rionegro.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

En el municipio de Itagüí, bajo el lema "Itagüí se une por Colombia" y liderada por el alcalde Diego Torres, las celebraciones de la Semana del Artista Itagüiseño y los conciertos solidarios en el Estadio Ditaires se transformaron en una gran plataforma de ayuda.

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Gracias a la habilitación de 10 puntos de acopio durante cuatro días de eventos, los ciudadanos entregaron cerca de 30 toneladas de alimentos, elementos de aseo y pañales. Tras su clasificación, las donaciones fueron entregadas a la Fundación Saciar y al Banco Arquidiocesano de Alimentos para su distribución.

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“Itagüí se une por Colombia con 30 toneladas para la Fundación Saciar, ya que ellos nos dan credibilidad, nos dan tranquilidad de que esos elementos llegarán al lugar donde la gente lo necesita. Además de alimentos no perecederos, también se entregaron equipos de aseo personal, insumos, una gran cantidad de elementos para bebés y para mascotas”, señaló Diego Torres, alcalde de Itagüí.

Simultáneamente, en el Oriente antioqueño, desde el municipio de El Carmen de Viboral partió un cargamento con 27 toneladas de ayudas recolectadas durante la campaña "Viveros de la Esperanza".

Con el apoyo de la comunidad, empresas privadas y la articulación de Asointermedias, este despacho incluye alimentos no perecederos, comida para mascotas, elementos de aseo y más de 77.000 unidades de medicamentos supervisadas por el Hospital San Juan de Dios.

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Este material fue distribuido de acuerdo con las necesidades de los municipios receptores: 8 toneladas para Istmina, en el Chocó, y 19 toneladas para Santander de Quilichao, en el Cauca.

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