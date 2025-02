Bandas acordaron extender piloto de no extorsión por 3 meses más en Medellín y Bello

Luego de varias semanas de análisis de lo que fue el piloto para suspender el cobro de extorsiones por parte de bandas delincuenciales en 14 barrios de Medellín y 11 de Bello, integrantes de la mesa de diálogos en la cárcel de Itagüí entregaron el balance de este proceso que se cumplió entre el 19 de diciembre de 2024 y el 19 de enero de este año.

Como resultado principal del piloto se acordó extender esta iniciativa por tres meses más dadas las dificultades para la comprensión de la magnitud del fenómeno en la capital antioqueña donde hace falta mayores cifras oficiales y denuncias que hablan del subregistro del delito.

"Nos da mucho gusto comunicar a la sociedad civil y a la delegación del Gobierno que se ha decidido prolongar durante tres más este piloto de paz para que tenga una continuidad irreversible", anunció Jorge Vallejo, secretario del espacio sociojurídico.

Alejandro Sierra, coordinador del Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz, explicó que entrevistas y grupos focales arrojaron como resultado que disminuyeron los cobros extorsivos y las denuncias, sin embargo, en otros territorios persistieron por la falta de confianza en los servicios de seguridad de la fuerza pública y en otros casos por tradición y de manera voluntaria para aportar a asuntos como el denominado 'aguinaldo navideño'.

"La información frente al tema de la extorsión genera un subregistro, no es fácil poder determinar las prácticas de la extorsión porque no existe ni una línea base para poder determinar si disminuyó o no, pero sí hemos logrado conversar con los habitantes y dicen que los cobros extorsivos en viviendas y en comercio se redujeron ostensiblemente", declaró.

Sobre este anuncio se está a la espera de que se establezca una fecha de inicio de la extensión del piloto, el cual también podría implementarse en otras zonas de estas localidades del Valle de Aburrá.