Medellín inició piloto de resocialización con 21 privados de la libertad: hacen pintura y aseo

En Medellín implementan un piloto de resocialización con 21 personas privadas de la libertad que ahora embellecerán el espacio público cada mes, con labores de pintura y aseo. El alcalde Federico Gutiérrez señaló que espera que con esto en adelante los jueces puedan considerarlo para estas personas conmutar su pena.

En medio de decenas de personas que presenciaron en el parque Bicentenario de Medellín el inicio de un plan piloto para que privados de la libertad que están a punto de cumplir sus penas tengan la oportunidad de reinsertarse, un escena llamó la atención: Sol Alzate, interna de la cárcel El Pedregal, abrazó con fuerza a su hijo Bryan. A las calles no volvía desde hace 10 años, por lo que no pudo ocultar su emoción.

“No, me siento super feliz y de hecho vivo acá cerca, entonces, por eso me siento como en casa y rodeada de mi familia, mucho más feliz. A ver, a mí me faltarían 2 años como para cumplir una pena cumplida. De pronto si el juez vuelve y toma el caso, vuelve y mira teniendo en cuenta la resocialización que sería ya muy poco”, contó.

A dos años de cumplir su pena, Sol ya está en lo que se denomina fase de confianza, por lo que es una de las 8 mujeres y los 13 hombres que conforman esta prueba que se inició en este parque al exterior del Museo Casa de la Memoria en la capital antioqueña, con el que mes a mes irán a embellecer el espacio público. Para su hijo Bryan, este es un gran paso.

Publicidad

“Entonces es de ver las cosas buenas, porque si se siente otra persona, ya me habla con otros pensamientos y no sé, tenemos otro estilo de vida muy diferente al que teníamos pensado antes”, relató.

A Claudia Patricia Vergara Sánchez también le faltan dos calendarios enteros para conseguir su libertad, pero desde ya la siente en estas actividades, en los que se siente como trabajando y pudiendo olvidar de momento que está tras las rejas.

“Excelente, me siento muy feliz, muy realizada, es un paso más a nuestra libertad. Me ha gustado todo porque me siento libre como si estuviera libre en la calle como que no tenemos que nos cuide nada, muy contenta. Es una nueva oportunidad ya a puertas de salir para la calle”, aseguró.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que le harán saber a los jueces sobre esta iniciativa, para que pueda traer beneficios a los y las internas al conmutar su condena.

Publicidad

“Que esto puede servir en algún momento también para que se conmute de acuerdo a la pena, de acuerdo a buen comportamiento, a trabajo para la sociedad y ya los jueces sabrán interpretar esto, con el respeto y la independencia que todos ellos merecen”, insistió el alcalde Gutiérrez.

Esta es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Complejo Penitenciario Pedregal, por lo que anunciaron que tras esta jornada de ornato y aseo, se espera que se pueda ampliar a privados de la libertad de la cárcel Bellavista y que se amplíe a mayor frecuencia, para embellecer el espacio público.