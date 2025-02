Alcaldía pidió a la comunidad dejar talar árboles enfermos que generan riesgo en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , pidió a la ciudadanía aceptar la tala de árboles que son un riesgo en la ciudad, a propósito del caso reciente en el que un tronco cayó sobre la avenida 33 en Medellín dejando tres personas heridas y una muerta, y de que incluso este ya tuviera orden para ser talado, proceso que puede tardar hasta 60 días. Incluso, se conoció que la comunidad de la zona se opuso a que fuera derribado.

Sobre ello, el mandatario detalló que hay un estudio técnico de los árboles para determinar cuáles son un riesgo y cuáles se pueden rehabilitar, por lo que se hace necesario cumplir con la tala con los que definitivamente ya no pueden estar en inmediaciones de vías públicas, cerca a viviendas o en otros puntos generando peligros.

"Cuando se va a hacer algunas veces alguna intervención, entonces claro, la comunidad dice no, no me vaya a talar ese árbol. Yo entiendo eso porque todos queremos más árboles y vamos a sembrar más árboles. Pero yo quiero que la comunidad entienda que hay algunos árboles que están enfermos, que hay que intervenir, algunos se pueden salvar, algunos tendremos que talarlos porque no nos pueden pasar cosas como las que pasaron esta semana", expuso el mandatario.

Árboles enfermos en Medellín

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, durante este año se han realizado 68 talas y están pendientes las intervenciones de 496 árboles, de los cuales 32 cuentan con ficha de riesgo a corte del 20 de enero.

Publicidad

La entidad explicó en un comunicado que, “la intervención y las acciones se realizan dando cumplimiento a las fichas de riesgo, la ubicación geográfica de otras talas y en el orden de autorización, según el caso; es importante precisar que las fichas de riesgo no contienen calificación de criticidad del riesgo o priorización, ni el plazo específico de atención. Incluso, el proceso puede tardar entre 45 y 60 días.