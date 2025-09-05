Bloque de Búsqueda fue lanzado en Medellín con la captura de 'Jota', un narco internacional

La Policía Nacional anunció desde Medellín la implementación del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, un grupo élite con más de 400 uniformados que buscarán combatir el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas parte del día a día de los habitantes del Valle de Aburrá.

Según destacaron las autoridades policiales en la capital de Antioquia se instalarán puestos de control en aéreas críticas y, además, se ejecutarán algunos planes enfocados especialmente en la captura de objetivos de valor que hagan parte de diferentes entramados delictivos que afectan a los paisas.

Precisamente ese Bloque de Búsqueda ya dio los primeros resultados, uno de ellos la captura de alias 'Jota' de la estructura Robledo y responsable del narcotráfico a países de Europa, Centro y Norteamérica como destacó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"Este tipo operaba desde Medellín y a través de ciudades, por ejemplo, como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, operaba a través de los puertos y era el que se encargaba dentro de esa estructura en llevar la droga a países como Holanda, a países en Europa, a Costa Rica, a México y también a Estados Unidos", mencionó el mandatario.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, confirmó alias 'Jota' tenía una alianza criminal con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que lo hacía un personaje con bastante injerencia en la criminalidad del Valle del Aburrá.

Además, en la subregión antioqueña también se capturó a uno de los cabecillas de la estructura Caicedo y otros 20 delincuentes que venían afectando el sector comercio y la comunidad en general de la Comuna 10 y la Plaza Botero, en acciones que las autoridades planean seguir ejecutando para bajar las cifras de hurtos, extorsión y homicidios en Medellín.