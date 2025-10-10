En vivo
Bloquean Troncal del Nordeste en Remedios, Antioquia, por demoras para apertura de vía 4G

Bloquean Troncal del Nordeste en Remedios, Antioquia, por demoras para apertura de vía 4G

El nuevo corredor estaba previsto para ser entregado este 10 de octubre, pero contratsitas atienden observaciones de la interventoría de la obra.

Bloqueos Nordeste de Antioquia.jpg
Bloqueos Nordeste de Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Hay malestar en habitantes del Nordeste de Antioquia por cuenta de incumplimientos de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Autopista Río Magdalena por la no entrada en funcionamiento como estaba previsto este viernes 10 de octubre de la Unidad Funcional I en el tramo Remedios - Vegachí.

Según un comunicado de las entidades expedido hace varios días, se encuentran aún trabajando en observaciones realizadas por el interventor de la obra para ajustar detalles que garanticen la seguridad para los usuarios del corredor.

La noticia no cayó muy bien en habitantes de la zona quienes decidieron desde hace más de 12 horas iniciar una manifestación con un bloqueo intermitente de la Troncal del Nordeste a la altura del puente Los MIneros en la vereda Otú de Remedios.

William Ríos, líder del Comité Provía Remedios - Segovia, aseguró que en el territorio esperan una comisión de la ANI y la concesión para plantear un pliego de exigencias que permita desmontar la protesta.

"El comité y el resto de comunidad estamos decididos a continuar toda la noche hasta que obtengamos una respuesta concreta, con documentos firmados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura", dijo.

Lea también:

  1. Jarrison Osorio, líder social de Remedios.jpg
    Jarrison Osorio, líder social de Remedios.
    Suministrada
    Antioquia

    Organizaciones humanitarias gestionan liberación de líder secuestrado en Remedios: Gobernación

En las últimas horas la Alcaldía de Remedios indicó que avanzan en gestiones para obtener respuestas oportunas por parte de las respectivas entidades implicadas e invitaron a la comunidad a mantener las vías de diálogo.

Por lo pronto, los vehículos que se dirijan hacia el Bajo Cauca y la Costa Caribe deben tomar la vía alterna por Yarumal y Valdivia.

