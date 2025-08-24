Organizaciones humanitarias gestionan liberación de líder secuestrado en Remedios: Gobernación

La Gobernación de Antioquia confirmó que grupos humanitarios están interviniendo por la liberación del líder social identificado como Jarrison Osorio, que fue retenido en contra de su voluntad por el Clan del Golfo en la vereda Plaza Nueva del municipio de Remedios.

Desde la Administración Departamental se aseguró que se ha convocado a grupos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y organizaciones humanitarias para acudir y ayudar al rescate.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que las tropas tienen conocimiento de la situación y lo primero que se hizo fue articular las fuerzas en territorio para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad se necesitan en este caso. Asimismo, afirmó que grupos humanitarios están mediando para que el líder quede en libertad.

"Las tropas tienen conocimiento, porque cuando nosotros nos enteramos de la situación, lo primero que hacemos es articular, es convocar las tropas, porque nosotros lo que hacemos es articular las fuerzas en territorio para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad nos dijeron que estaban pendientes porque ya habían grupos como el CICR", indicó.

De igual manera, el funcionario fue enfático al indicar que la situación ya quedaba en manos de grupos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que es una intervención humanitaria.

Cabe resaltar que son varias las ONG y organizaciones que han pedido por la liberación de Jarrison, una de esas es Sumapaz, quien exigió su liberación inmediata y un canal humanitario urgente para abordar la situación.