Bloqueos en vías hacia Medellín y Pereira tienen en jaque el abastecimiento de víveres en Chocó

Un complejo panorama en materia de movilidad se vive desde hace más de dos días en el departamento de Chocó por bloqueos que persisten en dos de sus principales ejes de comunicación con otras regiones del país y que ya empieza a generar consecuencias para la economía y la propia subsistencia.

Una de las situación se registra en la vía Tadó - Pereira donde ya son más de 10 días de protestas, inicialmente de comunidades afro, y actualmente indígenas exigiendo a los gobiernos departamental y nacional el cumplimiento de compromisos en materia de obras y recursos.

En medio de estas vías de hecho uno de los sectores más perjudicados ha sido el del transporte, pues cientos de vehículos de carga, especialmente con alimentos perecederos, han quedado represados en largos trancones a la espera de que vuelva a habilitarse el paso.

Así lo indicó Walter Arango, vocero de los transportadores de Quibdó, quien solicitó la llegada urgente al territorio del Gobierno nacional: "Los que más pagan los platos rotos o salen perjudicados son los conductores. Cuando ellos reclaman esto es porque ya no aguantan más tanto atropello, tanta indiferencia. La solicitud que le hacemos al Gobierno nacional es que vengan con el equipo de trabajo y miren ese tema de estos bloqueos", pidió el líder gremial.



La segunda situación se registra en el sector conocido como El Siete de la vía Medellín - Quibdó donde transportadores de carga manifiestan su inconformidad ante la determinación de Invías de restringir el paso para este tipo de vehículos todos los días entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. para evitar accidentes, entre este punto, en jurisdicción de El Carmen de Atrato, y Tutunendo.

Arango reportó que como consecuencia de estas vías de hechos donde pese a conversaciones aún no hay acuerdos con Invías, ya escasean en Quibdó bienes esenciales.

"Ya empezó a escasear la legumbre, la carne, la comida de los animales. Súmele a eso el suministro de combustible. Hay largas filas de conductores con las motocicletas, vehículos que necesitan tanquear. Y ya hay varias bombas que no tienen combustible como tal", dijo.

A raíz del complejo panorama, en las últimas horas la gobernadora Nubia Carolina Córdoba anunció la convocatoria a un Puesto de Mando Unificado para activar en las conversaciones con Invías el protocolo de intervención por parte de las distintas autoridades y la vinculación en él del Ministerio del Interior.