Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió en medio de operativo en Sabaneta, Antioquia

Como Ender Alexis Rojas Montana de 31 años de edad fue identificado el ciudadano venezolano que en las últimas horas murió tras lanzarse del edificio donde residía en el municipio de Sabaneta en medio de un operativo conjunto entre la Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile.

Según el reporte de las autoridades, luego de que agentes abrieran la puerta con el ariete indicando que lo requerían para ser capturado mediante una orden, Rojas Montana se lanzó desde el balcón del apartamento donde residía desde hace varios meses huyendo de la justicia chilena.

Se trata de un hombre de alta jerarquía en el Tren de Aragua donde se le ubicaba como su cabecilla en Chile y el segundo al mando de la facción Dinastía Alayón. Se le atribuían responsabilidades en operaciones criminales trasnacionales, como trata de personas, explotación sexual y rutas de tráfico entre Perú, Chile y Colombia.

Ya en Chile había sido imputado por delitos de secuestro agravado, asociación ilícita y robo con intimidación, pero en 2024, tras pagar una fianza de 5 millones de pesos chilenos para obtener medida de arresto domiciliario, escapó del país antes de que esa decisión fuera revocada, y permaneció prófugo hasta la medida desesperada que tomó en medio del operativo en su contra.



Con el más reciente caso ya son tres los delincuentes transnacionales que han fallecido en menos de dos semanas en el Valle de Aburrá. Esto luego de que el 29 de septiembre abatieran a alias ‘El Ecuatoriano’, señalado cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros, y el 5 de octubre asesinaran en El Poblado en Medellín a Artur Tushi, un albanés - ecuatoriano que sostendría nexos con estructuras criminales de Los Balcanes en Europa.