Cámara de Comercio de Medellín respaldó la gestión del presidente de Confecámaras

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia manifestó su respaldo a Julián Domínguez Rivera, quien anunció su retiro de la Presidencia de Confecámaras, cargo que ejerció durante más de 14 años y en el que a ojos de quienes conforman este gremio “lideró transformaciones clave para el sistema cameral en Colombia”.

En medio de la coyuntura por las críticas que surgieron tras el anuncio de su salida, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, fue enfática en defender la reputación del dirigente gremial.

"El doctor Julián Domínguez está frente de la Confederación hace ya más de catorce años, una gestión excelente. Entonces más que anunciar su salida, el mensaje que yo quiero dar es que él ha tenido un manejo transparente, imperfecto de la Confederación. Algún anónimo mal intencionado quiere deteriorar esa imagen", aseguró Vélez.

La gestión de Domínguez Rivera estuvo marcada por la implementación de plataformas tecnológicas como el Sistema de Información Registral (SII) y el Registro Único Empresarial y Social (RUES), herramientas que hoy son fundamentales para la operación de las Cámaras y la consulta empresarial en el país.

Asimismo, resaltan que fortaleció el papel de las Cámaras como actores de desarrollo regional y dejó a la Confederación en una posición financiera sólida, con excedentes que en 2024 alcanzaron los 1.279 millones de pesos.

Domínguez también representó a Confecámaras en escenarios internacionales y gremiales, al ser el primer presidente en ocupar la dirección del Consejo Gremial Nacional y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO).

Publicidad

El relevo en la Presidencia de Confecámaras se dará el próximo 5 de octubre, cuando asuma el cargo Nicolás Botero-Páramo Gaviria, actual director ejecutivo de Fedeseguridad, quien tendrá el reto de continuar con el fortalecimiento del sistema cameral colombiano.