Capturan a 14 personas señaladas de red internacional de estafa en inversión en criptomonedas

Autoridades lograron la captura de 14 personas señaladas de hacer parte de una red internacional de estafadores que habría robado 71.000 millones de pesos mediante plataformas falsas de inversión en criptomonedas y acciones.

Según la investigación, esta organización delictiva operó entre 2021 y octubre de 2025, y afectó a víctimas en Colombia, Chile y Perú. En total fueron capturados 14 presuntos integrantes, en operativos que incluyeron detenciones en Medellín, donde funcionaba parte del call center desde el que se coordinaba la estafa.

El modus operandi iniciaba con publicaciones llamativas en redes sociales para atraer personas interesadas en invertir en acciones o criptoactivos. Una vez los contactaban, los supuestos asesores los convencían de transferir entre 200 y 250 dólares como “cuota de inscripción”, prometiendo ganancias rápidas.

Para sostener el engaño, los estafadores enviaban gráficas ficticias de dividendos, mantenían comunicación constante y presionaban a las víctimas para que aumentaran sus aportes. Incluso les advertían que no podían retirarse. Lo más grave era que les pedían instalar herramientas de acceso remoto como Anydesk o Imperios.



Así obtenían control total de sus celulares y computadores, apropiándose de claves bancarias y productos financieros.

Los investigados deberán responder por estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales todas en modalidad de delito masa, además de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre los 14 capturados están el presunto cabecilla, Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel, de nacionalidad mexicana; el encargado de mover el dinero ilícito, José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia; el abogado que habría creado las empresas fachada, Daniel López Uribe; y varios managers y asesores del call center, entre ellos Jefferson Duván Sánchez Lopera y Valentina Galvis Quintero.

En total, la red se habría apoderado de 71.000 millones de pesos de víctimas en tres países.

La Fiscalía aseguró que la investigación continúa para identificar más posibles afectados y rastrear el destino final del dinero.