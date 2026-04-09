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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a alias 'Toco', máximo cabecilla del grupo delincuencial Robledo

Capturan a alias 'Toco', máximo cabecilla del grupo delincuencial Robledo

El hombre es pieza clave del narcotráfico internacional y fue capturado en zona rural del municipio de San Roque.

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