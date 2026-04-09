Capturan a alias 'Toco', máximo cabecilla del grupo delincuencial Robledo

Las autoridades en el departamento antioqueño continúan su ofensiva en contra de los dinamizadores del narcotráfico en la región. Se dio a conocer una importante captura que debilita una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde territorio antioqueño.

El hecho se presentó en una vereda del municipio de San Roque, al Nordeste del departamento. Hasta allí se desplazaron hombres de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes en un trabajo articulado lograron la aprehensión de este criminal.

Alias ‘Toco’ lideraba operaciones de narcotráfico internacional desde el grupo delincuencial al que pertenecía, además, era el encargado de coordinando rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, mediante alianzas criminales y uso de lanchas rápidas y contenedores.

Al respecto, el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa. Alias 'Toco' era un objetivo de interés y de alto valor también para las autoridades de los Estados Unidos, estos trabajos nosotros también los venimos adelantando con las agencias de Estados Unidos y toda esta información, mientras que se le entrega a la fiscalía para que adelante el proceso ante la justicia colombiana, también se le entrega inmediatamente a las agencias de los Estados Unidos”.



Por su parte, el coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó el trabajo coordinado que se hace entre las instituciones militares para dar con la captura de estos criminales y avanzar en la desarticulación de sus grupos delincuenciales.

“Gracias a nuestros fiscales, a nuestros jueces, con la secretaría de seguridad y nuestra alcaldía aquí de Medellín, nos ha permitido llegar a integrar esas fuerzas de tarea, como es la DIJIN y nuestros grupos de investigación criminal a nivel local. Se permite mostrarles a ustedes los resultados”.

Alias ‘Toco’ es un criminal con más de 25 años de trayectoria delictiva, vinculado al Clan del Golfo y a redes de narcotráfico en Estados Unidos y Europa. Desde el Urabá y los principales puertos del Caribe, enviaba hasta 3 toneladas mensuales de cocaína en lanchas Go Fast y contenedores hacia el extranjero.