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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a dos hombres señalados de robar joyas avaluadas en $ 60 millones en Medellín

Capturan a dos hombres señalados de robar joyas avaluadas en $ 60 millones en Medellín

Los capturados serían procesados por hurtos entre finales del año 2025 e inicios del 2026 en diferentes comunas de la capital de Antioquia

Captura de dos hombres por hurtos, Medellín
Secretaría de Seguridad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

En Medellín capturaron a dos hombres relacionados con al menos cinco casos de hurto. Los procesados son señalados de robar joyas y otros elementos de valor avaluados en más de 60 millones de pesos

En un operativo de registro y allanamiento realizado en la comuna 3 (Manrique), la Policía Nacional hizo efectivas dos órdenes de captura en contra de Sebastián Sánchez Acevedo, de 18 años, alias ‘Sebas’, y John Esneider Muñoz Rojas, de 23 años, alias ‘Esneider’. A ambos se les sindica de cometer al menos cinco hurtos entre diciembre de 2025 y abril de 2026 en las comunas de Buenos Aires, Aranjuez y Laureles.

Los hombres se movilizaban en motocicleta, donde analizaban a sus víctimas, en especial a ciudadanos que portaban joyas de oro, para después abordarlos utilizando armas de fuego y así garantizar la entrega de las joyas. En ciertas ocasiones no dudaban en accionar sus armas y causar lesiones a las víctimas y asegurar su huida.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó hasta qué punto podían extenderse las acciones de los detenidos: "Uno de los casos más graves ocurrió cuando una de las víctimas fue atacada mientras guardaba objetos en su vehículo. Al intentar evitar el robo de una de sus cadenas a voladas más o menos en 4.5 millones de pesos, estos bandidos alcanzaron a dispararle. Los capturados estarían vinculados a cinco hechos delictivos", contó Villa.

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Al parecer, los capturados pertenecían al grupo de delincuencia organizada 'La Terraza' y registran ocho anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y falsedad en documento.

Finalmente, los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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