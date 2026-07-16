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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a 6 presuntos integrantes de la estructura criminal Los Chatas en el oriente de Antioquia

Capturan a 6 presuntos integrantes de la estructura criminal Los Chatas en el oriente de Antioquia

En el operativo se presentan cuatro capturas por orden judicial y dos en flagrancia por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

Policía Nacional
Policía Nacional
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Las autoridades ejecutaron seis diligencias de allanamiento y registro en los municipios de San Rafael, Guatapé y Medellín, que permitieron la captura de seis personas, presuntamente vinculadas a la estructura criminal Los Chatas.
 
Como resultado de la operación fueron materializadas cuatro capturas por orden judicial y dos en flagrancia por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

“Entre los capturados hay un integrante activo de la Policía Nacional que tuvo una injerencia con este grupo delincuencial en el municipio de San Rafael. Fueron incautados 11 equipos celulares, dinero en efectivo, también unos dólares, tres motocicletas, una munición y también estupefacientes”, señaló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los capturados presuntamente harían parte de una estructura criminal que delinque mediante el tráfico de estupefacientes y que, además, estaría vinculada con actividades de extorsión.

“Esta estructura sería la responsable del tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios selectivos y el asentamiento principal lo tendrían en el municipio de Bello desde donde articulaban varios direccionamientos a municipios del oriente antioqueño principalmente”, resaltó el coronel Muñoz.
 
Los operativos en los municipios de San Rafael y Guatapé y el Medellín fueron adelantados por la Policía Nacional, en articulación con el CTI de la Fiscalía General y permitió afectar las capacidades de esta estructura criminal que también habría cometido homicidios selectivos registrados desde marzo de 2025 en los municipios de San Rafael y Guatapé.

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