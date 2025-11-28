Golpe a ‘Los Chatas’: cuatro de sus señalados integrantes fueron enviados a la cárcel

Las autoridades judicializaron a seis presuntos responsables del almacenamiento de más de seis toneladas de marihuana en una finca de Girardota, utilizada según la investigación, como centro de acopio para abastecer de droga a Barrio Antioquia y otros sectores de Medellín.

El decomiso se produjo el pasado 15 de noviembre, luego de un seguimiento que, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se inició tras identificar un camión que había salido de Corinto (Cauca) cargado con la sustancia. El vehículo, que además figuraba como hurtado desde abril, habría sido utilizado para fortalecer las economías ilegales del grupo delincuencial común organizado que opera en Barrio Antioquia y que estaría vinculado a la estructura de ‘Los Chatas’.

Por ello, en las últimas horas un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Bernardo Alfonso Zuluaga Escobar, Juan Camilo Piedrahita Londoño, Jhon Alexander Franco Mira y Jholver Navales Escobar. Los cuatro fueron capturados en flagrancia mientras descargaban la marihuana en la finca, donde también se hallaron cinco armas de fuego de distinto calibre sin los permisos legales.

En la misma decisión, el juez dictó detención domiciliaria para Blanca Nury Torres Torres y una medida no privativa de la libertad para Carmen Rosa Valencia Chajui. En su momento, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, detalló la importancia de la información ciudadana para asestar este golpe.



"La salida del cargamento se retrasó durante cerca de dos semanas y tuvieron que tomar varias vías terciarias para evitar los puestos de control desplegados en las vías nacionales. La sustancia tenía como destino el sector del barrio Trinidad en Medellín, donde sería distribuida por el Grupo de Delincuencia Común Organizada Barrio Antioquia, organización criminal que opera bajo el esquema de outsourcing con el grupo delincuencial conocido como Los Chatas", detalló Castaño.

Además de la droga, en el predio fueron incautados cinco automóviles y el camión usado para el transporte, por un valor estimado que supera los 10 mil millones de pesos. Por solicitud de la Fiscalía, todos los automotores y el dinero encontrado en el lugar fueron afectados con fines de comiso.

Por ahora, los procesados fueron imputados por delitos relacionados con el tráfico agravado de estupefacientes, destinación ilícita de bienes, receptación, falsedad marcaria y porte ilegal de armas, incluidas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.