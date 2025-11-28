En vivo
Golpe a 'Los Chatas': cuatro de sus señalados integrantes fueron enviados a la cárcel

Golpe a ‘Los Chatas’: cuatro de sus señalados integrantes fueron enviados a la cárcel

Uno más fue enviado a detención domiciliaria por almacenar seis toneladas de marihuana en una finca de Girardota. El transporte del estupefaciente comenzó con un camión robado en Corinto, Cauca.

