Capturan en Bello a cuatro integrantes de 'Los Chatas', incluyendo a su segundo cabecilla

Capturan a cuatro integrantes de Los Chatas, incluyendo a su segundo cabecilla, en Bello, Antioquia. Durante el operativo fueron incautados más de 12 kilos de estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En medio de una operación de inteligencia e investigación criminal en el municipio de Bello fue capturado por orden judicial alias “Chugo”, identificado como cabecilla de segundo nivel del grupo delincuencial ‘Los Chatas’, quien ya tenía antecedentes por homicidio y extorsión y administraba las rentas criminales de la organización con ingresos cercanos a los 17 millones de pesos diarios.

Según reveló la Policía Metropolitana, en el mismo procedimiento fueron capturados en flagrancia tres integrantes, señalados de encargarse del almacenamiento, dosificación y distribución de sustancias ilícitas en esta zona del norte del Valle de Aburrá. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se refirió a las incautaciones durante este operativo multricrimen.

"En el procedimiento se incautaron más de 12 kilos de estupefacientes entre marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, además de dinero en efectivos, celulares, elementos para dosificación y documentación relevante que constituye valioso material probatorio para el proceso judicial", detalló el general Castaño.



Alias Chugo, quien era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y los otros capturados (dos hombres de edades entre los 32 y 48 años y 1 mujer de 35 años) fueron enviados a la cárcel, tras el desarrollo de la audiencias preliminares, por decisión un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial en su contra.