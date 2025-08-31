Capturan dos cabecillas y una coordinadora del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

En dos megaoperativos fueron capturadas tres piezas importantes del Clan del Golfo, responsables de homicidios, secuestros y torturas en el Bajo Cauca antioqueño.

El primer caso ocurrió en la vereda Piedras, ubicada en el municipio de Tarazá, donde fueron capturados Dairon Julio Bello, alias 'Rivera' y Alicia Torres Montoya, alias 'Tamara'.

Alias 'Rivera' cuenta con una trayectoria criminal de más de 19 años al servicio del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, desempeñándose como cabecilla de zona responsable de ordenar homicidios, extorsiones y desplazamientos.

Por su parte, alias 'Tamara' cumplía funciones de coordinadora logística, encargada de mantener el control e inventario del material bélico.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, indicó que alias 'Rivera' y alias 'Tamara' participaron el año pasado en el secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional en el corregimiento El Doce, de este mismo municipio del Bajo Cauca antioqueño.

De igual manera, en un operativo fue capturado Medardo Julio González Martínez, alias 'Tío', cabecilla financiero del Clan del Golfo, con 10 años de trayectoria criminal, encargado de coordinar la recolección de dinero y material aurífero exigido por la organización a comerciantes y al sector minero de Zaragoza y El Bagre.

Alias 'Tío' era subordinado directo de alias 'Jhon', máximo cabecilla de la subestructura Uldar Cardona Rueda. Este hombre delinquía mediante intimidación y amenazas a la población civil. Además, se encargaba del pago de nómina del componente criminal, recolectando mensualmente 500 millones de pesos producto de extorsiones.