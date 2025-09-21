Capturan dos disidentes que iban a atentar contra la estación de Policía de Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó a través de su cuenta de X la captura de dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias que habían dejado una caja con un explosivo improvisado a pocos metros de la estación de Policía de Amalfi.

Según reveló el mandatario, las cámaras de seguridad en la zona permitieron que la Policía Nacional identificara a los hombres que fueron capturados con un radio de activación con el que detonarían la carga explosiva y así atentar contra la fuerza pública.

El gobernador de Antioquia confirmó que fueron capturados dos presuntos integrantes de disidencias que dejaron una caja con explosivos a pocos metros de la estación de Policía de Amalfi. Los hombres tenían en su poder un radio de activación con el que pretendían activar la carga. pic.twitter.com/fJjcu9kor3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 21, 2025

El reporte entregado por las autoridades evidencia que el lugar fue acordonado para poner a salvo a la población civil y se espera que en los próximos minutos el personal antiexplosivos haga una detonación controlada del artefacto.

Este hecho que se suma a otras alteraciones al orden público en el municipio de Anorí fueron los ocasionantes para que el gobernador de Antioquia ofreciera hasta 20 millones de pesos por la identificación de terroristas como estos dos hombres recientemente capturados.



Por último, hay que recordar que en Amalfi está vigente el toque de queda que hoy irá desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. de este 22 de septiembre. Aunque la restricción está vigente esta mañana, se espera que con el hallazgo de los explosivos se extienda el toque de queda, así como la prohibición de parrilleros en motocicletas.