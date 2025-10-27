Capturan en Antioquia a uno de los hackers más buscados de Suramérica: clonaba tarjetas en cajeros

En un operativo desarrollado tras ocho meses de investigación, las autoridades capturaron en Antioquia a cuatro integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Ilegales, dedicado al hurto informático y la clonación de tarjetas bancarias. Entre los detenidos está alias “El Socio”, señalado como uno de los hackers más buscados de Suramérica durante 2024.

Las diligencias se realizaron en Medellín, Itagüí y Bogotá, donde fueron allanadas seis viviendas. En los procedimientos se incautaron un revólver calibre 32, un arma traumática, seis cartuchos, cinco celulares, tres computadores, tres memorias USB, 15 tarjetas en blanco, una tableta, tres cascos de motocicleta, una motocicleta y más de 3.800 dólares en efectivo.

De acuerdo con la investigación, los ilegales utilizaban la técnica conocida como “skimming”, mediante la cual instalaban dispositivos electrónicos y microcámaras en cajeros automáticos para copiar la información de las tarjetas y las claves de los usuarios. Con esos datos fabricaban tarjetas falsas utilizadas en compras y retiros no autorizados.

Alias 'El Socio' era el encargado de instalar los dispositivos y liderar la parte técnica del grupo; Mafe gestionaba el desbloqueo de las tarjetas clonadas; mientras que Juli y Mari realizaban las transacciones fraudulentas.



Las autoridades confirmaron que esta red extendía sus operaciones a países como República Dominicana, El Salvador, Chile, Panamá y Colombia. La investigación se inició tras denuncias de dos entidades comerciales afectadas por retiros irregulares y la instalación de dispositivos en cajeros.

Hasta el momento se han identificado 81 víctimas y un perjuicio económico cercano a 130 millones de pesos, lo que convierte a Los Ilegales en una de las estructuras más activas en delitos informáticos de la región.