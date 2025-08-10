Capturan en Bello a hombres que extorsionaron a mujer por no revelar una supuesta infidelidad

Víctor Alonso Palacio Quiceno, Yeison Orlando Posada Bolívar y Leonardo Grajales Montoya, fueron capturados como presuntos responsables de extorsionar a una mujer a cambio de no evidenciar una supuesta infidelidad.

Los hechos se registraron el pasado 24 de julio cuando la víctima recibió un mensaje de texto en el que le decían que tenían información sobre una relación extramatrimonial. Las amenazas se extendieron todo el día, exigiendo la suma de 7 millones de pesos por su silencio, según reveló la Fiscalía.

Días después, la mujer de nuevo fue contactada por los extorsionistas quienes le reiteraron la amenaza de mostrarle a su compañero sentimental la información sobre la presunta infidelidad, momento en el que la víctima acordó con el presunto victimario la entrega del dinero exigido en vía pública de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Es así como al lugar pactado llegaron en motocicleta Palacio Quiceno y Posada Bolívar, quienes habrían recibido el paquete que simulaba tener el dinero exigido. Cuando fueron capturados en flagrancia por parte de uniformados de la Policía Metropolitana, estos manifestaron que un tercero los había enviado, y entregaron información de donde se encontraba Grajales Montoya, quien fue detenido minutos después.

Por lo pronto, los tres fueron privados de la libertad por orden de un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial. Según confirmó el ente acusador, los procesados no aceptaron los cargos imputados por el delito de tentativa de extorsión agravada.