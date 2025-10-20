Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense buscado por Interpol por fraude

Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense con circular roja de Interpol. Este año ya van 30 personas capturadas en la capital antioqueña por este requerimiento por parte de las autoridades internacionales. Este año ya van 30 personas capturadas en la capital antioqueña por requerimientos de autoridades internacionales.

En las últimas horas se confirmó la captura, en Medellín, del ciudadano estadounidense Bryce Garrett Cleveland, requerido mediante notificación roja de Interpol por delitos relacionados con varios fraudes cometidos en Estados Unidos.

Según informó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, el operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional, su grupo de Interpol y Migración Colombia. “Este es un mensaje contundente: en Medellín no hay espacio para criminales ni estructuras delincuenciales que pretendan operar impunemente”, señaló el funcionario.

Villa Mejía agregó que en la capital antioqueña continuarán los operativos contra el crimen internacional, pues en lo corrido del año 2025 ya son 30 las personas capturadas en Medellín con circular roja de Interpol.



Cabe recordar que hace algunas semanas se logró la captura de otro ciudadano extranjero requerido con circular roja por el delito de estafa agravada en Panamá.

Asimismo, recientemente fue capturado Jaime Alberto Madera, alias ‘Chepe’, cabecilla del Clan del Golfo, quien era buscado por la Interpol y fue detenido en Medellín cuando, al parecer, se disponía a reunirse con otros miembros de esa organización criminal.