En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense buscado por Interpol por fraude

Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense buscado por Interpol por fraude

Cabe recordar que hace algunas semanas se logró la captura de otro ciudadano extranjero requerido con circular roja por el delito de estafa agravada en Panamá.

capturado-por-interpol-en-medellin.jpg
Capturado extranjero con circular de Interpol.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Capturan en Medellín a ciudadano estadounidense con circular roja de Interpol. Este año ya van 30 personas capturadas en la capital antioqueña por este requerimiento por parte de las autoridades internacionales. Este año ya van 30 personas capturadas en la capital antioqueña por requerimientos de autoridades internacionales.

En las últimas horas se confirmó la captura, en Medellín, del ciudadano estadounidense Bryce Garrett Cleveland, requerido mediante notificación roja de Interpol por delitos relacionados con varios fraudes cometidos en Estados Unidos.

Según informó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, el operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional, su grupo de Interpol y Migración Colombia. “Este es un mensaje contundente: en Medellín no hay espacio para criminales ni estructuras delincuenciales que pretendan operar impunemente”, señaló el funcionario.

Villa Mejía agregó que en la capital antioqueña continuarán los operativos contra el crimen internacional, pues en lo corrido del año 2025 ya son 30 las personas capturadas en Medellín con circular roja de Interpol.

Cabe recordar que hace algunas semanas se logró la captura de otro ciudadano extranjero requerido con circular roja por el delito de estafa agravada en Panamá.

Asimismo, recientemente fue capturado Jaime Alberto Madera, alias ‘Chepe’, cabecilla del Clan del Golfo, quien era buscado por la Interpol y fue detenido en Medellín cuando, al parecer, se disponía a reunirse con otros miembros de esa organización criminal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Interpol

Publicidad

Publicidad

Publicidad