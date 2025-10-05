Capturan en Medellín a hombre que llevaba más de 9.000 cartuchos para fusil en un vehículo

La Policía Nacional capturó en Medellín a un hombre de 48 años que transportaba de manera ilegal un cargamento de 9.514 cartuchos de fusil.

El procedimiento tuvo lugar en la comuna Castilla, donde las patrullas de vigilancia detuvieron a un vehículo sospechoso. Durante la inspección, los uniformados encontraron cinco cajas de cartón donde hallaron municiones de diferentes calibres, destinadas, según las autoridades, a estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que inicialmente quien conducía el autotomotor dijo que llevaba repuestos para carro.

"En el procedimiento se incautó además un equipo celular que será objeto de análisis con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que orienten la investigación y permitan determinar la procedencia de la munición, su lugar de destino final y la posible estructura delincuencial donde llegaría este cargamento", detalló Castaño.



Las autoridades confirmaron que el capturado, quien no explicó la procedencia de los cartuchos ni su destino, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena que podría superar los 15 años de prisión.

Este hallazgo se enmarca en una serie de operativos simultáneos adelantados por la Policía en distintas comunas de Medellín, que dejaron un balance de seis capturados y la incautación de siete armas de fuego. En barrios como Popular, Candelaria, Poblado y Doce de Octubre, las autoridades lograron además frustrar dos intentos de hurto e incautar un arma traumática modificada para ser letal.