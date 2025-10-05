En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Medellín a hombre que llevaba más de 9.000 cartuchos para fusil en un vehículo

Capturan en Medellín a hombre que llevaba más de 9.000 cartuchos para fusil en un vehículo

El cargamento estaba oculto en cajas y sería destinado a estructuras criminales en la ciudad, aunque las autoridades indagan a cuál de ellas.

Municipios encontradas en un carro en Medellín
Policía Metropolitana
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

La Policía Nacional capturó en Medellín a un hombre de 48 años que transportaba de manera ilegal un cargamento de 9.514 cartuchos de fusil.

Vea también:

  1. Sensibilización contra la trata de Medellín
    Alcaldía de Medellín
    Antioquia

    Autoridades en Medellín han atendido este año a más de 30 víctimas de trata de personas

El procedimiento tuvo lugar en la comuna Castilla, donde las patrullas de vigilancia detuvieron a un vehículo sospechoso. Durante la inspección, los uniformados encontraron cinco cajas de cartón donde hallaron municiones de diferentes calibres, destinadas, según las autoridades, a estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que inicialmente quien conducía el autotomotor dijo que llevaba repuestos para carro.

"En el procedimiento se incautó además un equipo celular que será objeto de análisis con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que orienten la investigación y permitan determinar la procedencia de la munición, su lugar de destino final y la posible estructura delincuencial donde llegaría este cargamento", detalló Castaño.

Armas, referencia
Armas, referencia
Foto: Pexels

Las autoridades confirmaron que el capturado, quien no explicó la procedencia de los cartuchos ni su destino, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena que podría superar los 15 años de prisión.

Este hallazgo se enmarca en una serie de operativos simultáneos adelantados por la Policía en distintas comunas de Medellín, que dejaron un balance de seis capturados y la incautación de siete armas de fuego. En barrios como Popular, Candelaria, Poblado y Doce de Octubre, las autoridades lograron además frustrar dos intentos de hurto e incautar un arma traumática modificada para ser letal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad