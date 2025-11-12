Capturaron a los responsables de secuestrar y torturar a dos policías en el Urabá antioqueño. Los uniformados fueron retenidos y despojados de sus prendas de vestir por parte de integrantes del Clan del Golfo.

En un operativo realizado por el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados alias 'Eder', alias 'Aldair' y alias 'Marlon', quienes serían los responsables del secuestro de dos policías en el Urabá antioqueño.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2024, cuando los uniformados fueron interceptados por hombres, pertenecientes al Clan del Golfo, en el corregimiento de Mulatos, zona rural de Necoclí. Allí, los secuestradores trasladaron a los hombres a una zona boscosa, donde los sometieron a tratos crueles durante 12 horas.

#Video Capturaron a tres personas responsables de secuestrar y torturar a dos policías en el #Urabá antioqueño. Los uniformados fueron retenidos y despojados de sus prendas de vestir por parte de integrantes del Clan del Golfo. #MañanasBlu @GaulaPolicia @PoliciaUraba pic.twitter.com/702TlXohBR — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 12, 2025

“Sometieron a cruentos y degradantes tratos a los uniformados durante su cautiverio. Les hurtaron sus armas de dotación y demás pertenencias mientras lanzaban amenazas contra su vida. 12 meses después del secuestro de nuestros policías y con el propósito de no dejar este hecho en la impunidad, lanzamos el operativo que terminó con la captura de los responsables del plagio", aseguró el coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional.



Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer que alias 'Eder' tenía más de cinco años de trayectoria delictiva y era el cabecilla de zona en varios corregimientos de Necoclí y, además, habría sido el encargado de ordenar el secuestro.

Por su parte, alias 'Aldair' y alias 'Marlon' habrían sido los responsables directos del cautiverio de los policías. Según las autoridades los hombres habrían sido los encargados de vigilar y apropiarse del armamento y otros objetos en posesión de las víctimas.

Finalmente, la Policía Nacional destacó que los capturados también tendrían injerencia en municipios como Arboletes o San Juan de Urabá en donde se les atribuyen delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado y hurto.