En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxistas ebrio
Bombardeos contra disidencias
Daniel Quintero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a los responsables de secuestrar y torturar a dos policías en el Urabá antioqueño

Capturaron a los responsables de secuestrar y torturar a dos policías en el Urabá antioqueño

Los uniformados fueron retenidos y despojados de sus prendas de vestir por parte de integrantes del Clan del Golfo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad