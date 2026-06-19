Capturaron a seis colombianos en la selva del Darién; tenían vínculos con Clan del Golfo

En desarrollo de las acciones por las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá se logró la captura de seis ciudadanos colombianos dedicados presuntamente a actividades de minería ilegal en la región fronteriza del Darién, una situación que deja en evidencia cómo la delincuencia ha logrado captar otras economías ilícitas.

La información entregada por las autoridades del vecino país dejan en evidencia que el tráfico de migrantes dejó de ser la actividad ilegal que sostenía a los ilegales y que ahora es la minería lo que le da el sustento a grupos delincuenciales que aprovechan la inhóspita selva para delinquir.

Sobre el último operativo, se llevó a cabo en el sector de Mangle, ubicado en la cabecera del río Tuira, aproximadamente a 10 kilómetros de la frontera con Colombia. Tras una compleja incursión en la espesa selva de la zona, los agentes fronterizos lograron ubicar y detener a los seis extranjeros mientras realizaban labores relacionadas con la extracción ilícita de minerales.

Larry Solís, director general del SENAFRONT, aseguró que durante la intervención, las autoridades también incautaron trece mulas utilizadas para el transporte de materiales y equipos, además de diversos implementos empleados en las actividades mineras ilegales.



"Aquí nosotros hemos encontrado hoy una gran devastación, aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. El oro que sale aquí es el oro que se compra en la ciudad, el oro que se compra en otros países. La, el verdadero bloqueo que nosotros tenemos que hacer es aquí, en la frontera, donde se dedican más que todo a al narcotráfico", manifestó el funcionario.

Según explicó el alto oficial, el Clan del Golfo ha ampliado su influencia en distintas actividades ilegales en la región y ha sido catalogada como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos, lo que aumenta los operativos contra la estructura criminal.

Las autoridades panameñas destacaron que la minería ilegal representa una grave amenaza para los ecosistemas de la selva del Darién, además de generar impactos negativos en las comunidades y favorecer el fortalecimiento de redes criminales transnacionales.