Casa en Medellín donde vendían drogas tenía hasta puerta blindada: capturaron 3 personas

En el barrio Trinidad de Medellín encontraron una vivienda acondicionada con varias entradas y una puerta blindada para la venta de diferentes estupefacientes. Durante el operativo se logró la captura de tres personas que ya fueron enviados a prisión.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Carlos Restrepo Pulido, Wilfredo López Moreno y Luis Gerardo Tovar Cañizalez como los presuntos responsables de comercializar sustancias alucinógenas en el barrio Trinidad de Medellín. Destacan las autoridades que los tres hombres fueron hallados en un inmueble adecuado para evadir a la justicia.

Según la Fiscalía General de la Nación, durante la diligencia de allanamiento y registro se encontró que la vivienda estaba acondicionada con varias entradas y una puerta blindada que sería usada para impedir el ingreso de las autoridades y que así pudieran hallar el negocio ilícito.

Por su parte, el Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales indicó que el inmueble era usado para el almacenamiento, dosificación y posterior comercialización de diferentes estupefacientes. Además, la casa sería utilizada para sostener reuniones entre integrantes de una organización criminal con injerencia en la zona.

Mencionaron las autoridades que además de la captura de las tres personas, durante el operativo también se logró la incautación de 734 gramos de marihuana, 2 celulares, más de 200.000 pesos en efectivo y algunos libros de contabilidad de la venta de drogas.

Por último, los capturados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.