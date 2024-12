Centro de Medellín, a 'reventar' en víspera de la Navidad: esto es lo que más compran

A diario en época decembrina el sector de El Hueco y el centro de Medellín pueden recibir dos millones de visitantes, compradores que buscan los mejores precios.

Este 24 de diciembre no fue la excepción y un río de personas en el conocido sector de Carabobo buscan lograr sus últimas compras para esta Navidad, en la que según Fenalco Antioquia, un 73 por ciento de las personas prefieren regalar vestuario y calzado.

Héctor Orozco, en pleno cruce del viaducto del Metro con Carabobo iba en búsqueda de camisetas y tenis para regalarse a sí mismo y aunque había gran cantidad de personas, no duda en que fue una buena elección ir al centro.

"Una locura pero a mí me gusta. Hay que estar muy pendientes, porque a veces hay gente que le gusta jalar y todo, pero dentro de general es bueno y hay mucho comercio, mucha variedad, por eso me gusta y también se consigue ropa fina a muy buen precio. O sea, usted tiene que ser cuidadoso igual, porque no todo lo que es barato es fino, pero si usted mira bien, hay unas cosas que están a muy buen precio y son finas. Yo ya he comprado aquí antes y las camisetas me salen finas y todo", detalló.

Como siempre, muchos esperan hasta el último momento para hacer sus compras, sea por cuestiones de tiempo, de dinero o porque faltaron compras. "Bueno, primero está lleno, segundo difícil caminar, tercero estamos loliando. Estamos primero viendo qué queremos comprar porque hoy es 24 y no hay ropa. Entonces estamos averiguando qué es lo que queremos tener cada una y también para mi hermano y su pareja. Acá se está comprobando, está lleno", contó Daniela, otra compradora.

Así le fue al comercio del Centro de Medellín en diciembre

Pese a que según Asoguayaquil las ventas de las dos últimas semanas de diciembre significan el 15 por ciento del total, no todos pudieron lograr buenos resultados. María Eugenia Sierra, ventera ambulante de ropa, manifestó que es por el exceso de competencia que tuvo menos ganancias que en 2023.

"La verdad es que estuvo muy duras las ventas, no fueron tan mejores como el año pasado, se hicieron muy pesadas, el comercio estuvo muy pesado. Hay mucha, mucha competencia, mucha competencia, entonces eso también nos puso durísimo", indicó.

En contraste, algunos sí lograron su agosto en diciembre. "Para lo último, sí, como buenos paisas y buenos colombianos, lo dejamos todo para lo último. Pero sí, la venta ha estado muy buena, gracias a Dios, hoy. Un par de tenis en 85, dos pares en 150", dijo el comerciante Henry Bedoya.

Algunos de los comerciantes estarán allí hasta las 4 de la tarde de este día de Navidad.