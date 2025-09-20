Cerca de la tercera parte de antioqueños celebrarán el Día del Amor y la Amistad

Según la encuesta realizada por Fenalco Antioquia y el ITM, los hombres destinarán un presupuesto mayor que las mujeres: 246 mil pesos en promedio, frente a 191 mil pesos que invertirán ellas. María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, detalló quiénes serán los más regalados

"El cuarenta por ciento manifestó que lo hará a su pareja, el treinta y dos punto cinco por ciento a su familia, el dieciocho punto siete por ciento a sus amigos y el ocho punto siete por ciento a sus compañeros del trabajo", aseguró Bernal.

La encuesta también señala que el rango de gasto más común estará entre los 100.000 y 300.000 pesos, aunque cerca del 4 por ciento de los encuestados planea superar los 500.000 en un solo obsequio.

Comercio en el Día del Amor y la Amistad. Foto: Suministrada

"A regalar 34,1 %, invitaciones a cenar, el 20,4 % calzado o vestuario, el 12 % por ciento va a regalar flores y bonos, tarjetas de regalo, dinero en efectivo, un 9,4 %", Bernal añadió qué es lo que más obsequiarán los paisas.



En cuanto a los hábitos de compra, la mayoría de consumidores prefiere realizar las adquisiciones en la semana previa a la celebración, lo que refleja decisiones de última hora y una planeación de corto plazo.

Finalmente, cabe resaltar que los centros comerciales encabezan los lugares de compra con un 40 %, seguidos por las plataformas digitales con un 20 %. El efectivo es el medio de pago más usado, seguido por tarjetas débito y pagos en línea.