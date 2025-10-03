Ciencia, teatro, café y humor forman la agenda cultural de este fin de semana en Antioquia

Festivales con diferentes temáticas y para todos los gustos, le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en el departamento.



Festival Fotosíntesis en la zona norte de Medellín

Para los amantes de la ciencia, la zona norte de Medellín se desarrolla el Festival Internacional Fotosíntesis, que ofrece en su programación, además de proyecciones, exposiciones, recorridos, conferencias, laboratorios y talleres.

“120 artistas entre nacional e internacionales, 49 obras en 4 exposiciones. Artistas de 14 países y vamos a mostrarlos en 15 sedes de la zona norte”, indicó Luciana Fleischman, directora artística del evento.

Mientras tanto, en Fredonia se realizará durante sábado y domingo, el Cafestival, un espacio que tendrá representantes de 45 marcas de café especiales del departamento.

"Evento totalmente gratuito, pero donde van a tener oportunidad de vivir experiencias inimaginables con todo lo que se sale y todos los productos derivados del café", explicó Javier Torres, vocero del evento



Shows escénicos en Medellín

Finalmente, para quienes disfrutan del humor, Medellín tendrá el domingo un show titulado ‘Oigan a mi tía’, con un personaje que promete hacer reflexionar sobre los cambios de la sociedad.



Cabe resaltar que esta obra, de la bogotana Carolina Navas, llega por primera vez a Medellín para ofrecer un espectáculo único, lleno de risas, verdades incómodas y una autenticidad que la ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Su presentación será desde las 5:00 de la tarde.

A la programación cultural también se suma Todos eran mis hijos, la obra de Arthur Miller dirigida por Manuel Orjuela, que llega al Teatro Comfama el 3 y 4 de octubre. Se trata de un drama vigente sobre la responsabilidad, la codicia y las heridas de la guerra, así como la lucha por un país más justo.