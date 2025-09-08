COHAN sobre hallazgos de Contraloría: son por "error administrativo" y "mal cálculo"

Luego de que Contraloría advirtiera presuntas irregularidades en la adquisición y venta de medicamentos de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, COHAN explicó que hubo un error administrativo en la compra de muestras médicas y que el ente hizo mal el cálculo al momento de determinar el valor de compra de algunos insumos.

Recientemente la Contraloría General de la República indicó que logró evidenciar algunas irregularidades en una auditoría realizada a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Los hallazgos son por la presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por un valor total de 3.041 millones de pesos, relacionados con pagos indebidos por medicamentos que no debieron ser adquiridos con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En la información entregada por la Contraloría se evidencia que hubo “pagos por medicamentos identificados como muestras médicas por $1.251.162.740 durante la vigencia 2024”. Ante esto desde COHAN emitieron un comunicado aclarando que lo que se encontró en la auditoría fue un error administrativo en la identificación del Código Único de Medicamento, más no una comercialización de las muestra médicas.

Según explicó la cooperativa, una vez se dieron cuenta del hallazgo, inmediatamente se dio a conocer el error de seguimiento y control, y se adjuntaron las evidencias que muestran la correcta adquisición y posterior comercialización de los productos.

Pero allí no pararon las presuntas irregularidades, ya que la Contraloría reveló mayores valores en medicamentos con precio regulado, esto como un presunto detrimento por $1.790 millones. En este aspecto se determinó que COHAN pagó valores superiores a los permitidos por la regulación oficial de precios. “El análisis técnico y documental evidenció que se realizaron compras de medicamentos en el canal institucional y comercial por encima del Precio Máximo de Venta”, se lee en el comunicado.

Ante el señalamiento, desde la Cooperativa de Hospitales de Antioquia explicó que la Contraloría General de la República calculó el precio de los medicamentos por miligramos, pero no lo multiplicó por la totalidad de la presentación comercial que tenía los productos en mención.

Publicidad

Mientras el ente de control pidió intervención en uno de los casos de la Procuraduría General de la Nación, COHAN manifestó que como entidad sin ánimo de lucro su modelo de gestión de medicamentos ha estado en estricto cumplimiento a la normativa vigente y en ningún momento ha incurrido en detrimento patrimonial.