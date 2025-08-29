Tras hostigamientos contra el CTI, comunidad de Andes trasladó el cadáver por su cuenta

Tras hostigamientos al CTI en Andes, Antioquia, la comunidad tuvo que llevar por cuenta propia el cadáver de un hombre hasta el casco urbano. Autoridades locales piden una intervención urgente en la zona

La situación de orden público en Andes es tan complicada que hasta la misma comunidad tiene que llevar los cadáveres de personas asesinadas desde la ruralidad hasta el casco urbano debido a la imposibilidad de que las autoridades lleguen a realizar el levantamiento de los cuerpos por amenazas de grupos armados.

Es el caso que pasó hace algunas horas cuando varios residentes del corregimiento Santa Rita llegaron hasta el casco urbano del municipio de Andes con el cadáver de un hombre que no había podido ser recogido por las autoridades debido a que el CTI y el Ejército Nacional fueron hostigados, al parecer, por integrantes armados e el Clan del Golfo.

Según se ha podido establecer, la comunidad tomó la decisión de trasladar el cuerpo por su propia cuenta, ya que no hay información sobre la familia de la víctima. Además, como la muerte se produjo en un hecho violento decidieron que las autoridades debía hacer las inspecciones pertinentes al cuerpo.

Aunque el cuerpo ya reposa en las instalaciones de Medicina Legal en Andes, hasta el momento nadie ha reclamado el cuerpo del hombre que habría sido asesinado en medio de un complejo panorama de disputas del territorio que afronta el Suroeste antioqueño.

Por el momento, desde Andes se ha pedido una acción urgente de las autoridades correspondientes en el corregimiento Santa Rita y otros lugares rurales del municipio en donde grupos armados continúan amedrentando a las comunidades.