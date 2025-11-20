Con amenazas, 6 menores de edad habrían abusado de una niña de 13 años en Mutatá, Antioquia

Una historia de no creer: una niña de 13 años fue abusada sexualmente en el municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño, al parecer, por otros seis menores de edad que la habrían intimidado con arma blanca.

La información fue confirmada por Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de Mutatá,quien relató que los menores abordaron a la niña de nacionalidad venezolana, la cual se encontraba sola en la calle y la amenazaron con un arma blanca, para llevarla hasta las afueras del casco urbano sobre la vía que va a Medellín, cerca del sector del El Peaje.

Según secretario de Gobierno, al parecer, dos de los menores habrían alcanzado a cometer el abuso sexual contra la menor de 13 años.

“La niña abusada inmediatamente fue llevada al hospital la Anunciación de Mutatá. Se activó el código fucsia y se realizó el procedimiento que establece el protocolo para la atención de esta menor desde la secretaría de Gobierno junto con la comisaría atendimos el caso”, reveló el funcionario.



Según el secretario, la menor de 13 años está recibiendo atención médica y psicológica por parte de la Alcaldía de Mutatá.

Mientras tanto, los presuntos responsables fueron presentados ante un juez de control de garantías quien les impuso medida de internamiento preventivo en un centro para menores de edad.