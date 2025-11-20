En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con amenazas, 6 menores de edad habrían abusado de una niña de 13 años en Mutatá, Antioquia

Con amenazas, 6 menores de edad habrían abusado de una niña de 13 años en Mutatá, Antioquia

Los presuntos responsables fueron presentados ante un juez de control de garantías quien les impuso medida de internamiento preventivo en un centro para menores de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad