Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Antioquia  / Con cámaras de seguridad buscan identificar a responsables de ataque a peaje Cabildo

Con cámaras de seguridad buscan identificar a responsables de ataque a peaje Cabildo

Aunque en el peaje Trapiche, cerca al lugar del atentado, también hubo alerta de una posible detonación, en el lugar no lograron hallar ningún artefacto.

