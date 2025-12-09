Con cámaras de seguridad buscan identificar a responsables de ataque a peaje Cabildo

Autoridades en el Valle de Aburrá intensifican la revisión de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de instalar y detonar artefactos explosivos en el peaje Cabildo. Aunque en el peaje Trapiche, cerca al lugar del atentado, también hubo alerta de una posible detonación, en el lugar no lograron hallar ningún artefacto.

Los habitantes del municipios como Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota siguen con temor y miedo luego de que delincuentes del ELN llegaron hasta el peaje Cabildo, instalaron un bafle y minutos después este detonaron de manera violenta. Aunque en la zona ya se descartó la presencia de otros artefactos, las alertas en todo el Valle de Aburrá se encendieron por este nuevo atentado terrorista.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que las autoridades hicieron presencia inmediata en el lugar de la detonación y que tras realizar las verificaciones correspondientes se pudo establecer la responsabilidad de dos hombres que habrían llegado hasta el peaje Cabildo en una motocicleta.

Aunque la zona sigue con presencia activa de diferentes autoridades de nivel local y departamental, no fue la única alerta en el Norte de la subregión antioqueña, ya que en el peaje Trapiche también se habrían acercado algunos hombres en un vehículo para advertirle a los trabajadores que tenían que ir por la inminencia de una explosión.



El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, explicó que lo que se ha podido establecer es que una vez se conoció la amenaza en el peaje de Trapiche y luego de que no hubiera detonación, se comenzaron a realizar las verificaciones correspondientes para poder descartar las amenazas terroristas por parte del ELN y, además, para dar con el paradero de los responsables de llevar el mensaje.

Afortunadamente, como destacó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, solo fue una falsa alarma, las investigaciones están dirigidas a tratar de establecer quiénes fueron los responsables de instalar los artefactos explosivos en Cabildo y de dirigirse a Trapiche, quizás, como manera de distracción para las autoridades.

El ataque terrorist, que se atribuyó el ELN, ha sido reprochado por diferentes autoridades como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X indicó que, “el terrorismo crece como producto de la fallida Paz Total del Gobierno Petro”.