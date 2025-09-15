Con EE.UU buscan red de explotación sexual de niñas en Medellín tras captura de Timothy Alan

Autoridades colombianas y norteamericanas avanzan en el desmantelamiento de la red de explotación sexual de niñas en Medellín que se conoció tras la captura de Timothy Alan Livingston. A la fecha se han identificado y capturado cinco personas que están involucrados en los aberrantes casos.

El 28 de marzo de 2024 se conoció el caso de Timothy Alan Livingston, el estadounidense que fue hallado con dos menores de 15 años en un hotel de Medellín en un presunto caso de explotación sexual con menores con niños, niñas y adolescentes.

Aunque el extranjero es prófugo de la justicia, a raíz de este caso se comenzaron a ver múltiples situaciones en la que hombres llegaban desde el extranjero a la capital de Antioquia para tener encuentros con menores de edad.

La primera captura, luego de conocer el aberrante caso dé Livingston, fue la de Stefan Correa, el depredador sexual que visitó Medellín en al menos 45 oportunidades y que cayó luego de explotar al menos a 6 menores de edad.

Al momento de su detención el 19 de abril de 2024 al extranjero se le hallaron 58 videos y más de 100 fotos con hechos de abuso infantil.

Correa, que hace poco fue condenado a cadena perpetua, fue seguido por el caso de Hamzeh Mohammad Anasweh que fue capturado el 12 de julio de 2024 tras casi 12 visitas que hizo a la capital de Antioquia para sostener relaciones sexuales con menores de edad.

El hombre de origen jordano fue condenado recientemente por las autoridades norteamericanas a 21 años de cárcel.

Pero no es el último caso, ya que el 29 de agosto se conoció la captura de Ally Correa, un odontólogo que habría abusado de 5 menores de edad en 15 visitas que realizó a Medellín.

Los tres extranjeros fueron capturados en Estados Unidos luego de estar involucrados en la red de Livingston tal y como lo dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Después de jalar la pita y el hilo de lo de Timothy Alan de su del teléfono de las niñas, de las entrevistas que se le hizo más cuando se captura también a ese Estefan Correa y en el teléfono evidenciamos la misma información y vemos que coincide. Ahí ya van tres”, agregó Gutiérrez.

Pero no son los únicos involucrados, ya que en Colombia también se han reportado capturas como la de Lina Velázquez, que en enero de 2025 quedó al recaudo de las autoridades por haber ayudado a que Stefan Correa explotara a su prima de tan solo 11 años.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, insistió que el entramado alrededor de Livingston les ha permitido dimensionar la problemática por la que solamente este año han sido capturadas siete personas en la ciudad.

“Y se pudo evidenciar que lo que había alrededor de esa explotación era una red criminal. Por eso se capturó aquí a la prima de una de estas niñas víctimas, que era Alya Lily. Está Alya Lily fungía como una proxeneta. Alya Lily ya fue condenada a 21 años de cárcel”, agregó Villa.

A pesar de que los casos en mención ya hay tres personas condenadas y una en poder las autoridades, hay otra involucrada más, María Cano, quien fue capturada este año pero dejada en libertad aunque se le señala de organizar un encuentro sexual entre Stefan Correa y un joven de 15 años.

De momento, se avanza en las pesquisas que permitan la captura urgente de Timothy Alan Livingston, quien, al parecer, continúa en Estados Unidos.

Asimismo, se están haciendo las inspecciones al dispositivo de Ally Correa para establecer si hay más hombres involucrados, a la vez que se buscarán más víctimas de explotación en Medellín.