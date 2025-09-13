Capturan a estadounidense que viajaba a Medellín para explotación sexual de menores de edad

Un ciudadano estadounidense fue capturado en Medellín por su presunta responsabilidad en delitos de explotación sexual y comercial de menores de edad. La detención se produjo en el marco de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Sthepen Paul Mueller, quien, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, viajaba de manera frecuente a la capital antioqueña para contactar a adolescentes a través de redes sociales. Una vez establecida la comunicación, ofrecía dinero o regalos a cambio de encuentros sexuales, que se llevaban a cabo en apartamentos arrendados en diferentes sectores de la ciudad.

La Policía Nacional señaló que, durante los últimos dos años, al menos dos menores fueron víctimas directas de este ciudadano. Además, se descubrió que el extranjero había realizado 33 movimientos migratorios de ingreso al país, lo que despertó sospechas sobre una práctica sistemática de turismo con el delito de explotación sexual con menores de 18 años.

En el operativo, los investigadores incautaron un computador portátil, dos memorias USB y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a análisis forense para identificar posibles nuevas víctimas y establecer la magnitud de los delitos. Paralelamente, HSI-Arizona adelanta un proceso judicial en Estados Unidos contra Mueller por turismo sexual.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, destacó la importancia de este tipo de acciones en la lucha contra la explotación infantil. Según informó, en lo corrido de 2025 se han realizado 1.997 capturas de presuntos pedófilos en Colombia, como parte de una estrategia integral para proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual.