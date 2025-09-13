Revelan nuevos detalles de hombre que agredió a habitante de calle en Medellín

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ernesto Oviedo Maldonado, de 64 años, como presunto responsable de prender fuego a mujer habitante en situación de calle.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un puente del barrio Guayabal, zona industrial de Medellín, la tarde de este 8 de septiembre, cuando, según testigos, el procesado le habría reclamado a la víctima por el supuesto daño a unas plantas que él sembró al borde de la canalización del sector.

Después de la discusión, el presunto agresor se fue del lugar y minutos después regresó con gasolina, la cual habría rociado sobre el cambuche donde se encontraba la víctima, según reveló la Fiscalía. La mujer, de 29 años, se sumergió en una quebrada del sector para apagar las llamas de su cuerpo y con ayuda de otros habitantes de calle se desplazó hasta la sede de la Cruz Roja, desde donde fue trasladada a un hospital. La víctima permanece en cuidados intensivos con quemaduras en el 60% de la superficie corporal.

Tras lo sucedido, fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades, por lo que así se logró la captura del hombre a pocas cuadras del lugar de los hechos, según indicó el coronel Salomón Bello Reyes, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Esta captura se realizó luego de que la comunidad informara de un hombre que habría rociado gasolina a una mujer, al parecer habitante en condición de calle, en el sector de la canalización. La mujer fue auxiliada por un personal de la Cruz Roja, y luego remitida a centro asistencial", detalló al momento de la captura.

Durante las audiencias concentradas Oviedo Maldonado no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía, por el delito de tentativa de homicidio agravado.