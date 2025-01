Nelson Velásquez sentenciado a 4 años de prisión por violación de derechos de autor

Luego de que la Fiscalía General de la Nación aportara el material probatorio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la pena de cuatro años de cárcel en contra de Nelson Velásquez , el reconocido cantante vallenato. Según la sentencia Velásquez es señalado del delito de violación de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Los hechos por los que es señalado el cantante ocurrieron entre el 2012 y el 2018 cuando Velásquez interpretó como solista y sin autorización los temas de Los Inquietos del Vallenato, agrupación en la que el hombre estuvo durante varios años.

Recordemos que el cantante ya había sido condenado en primera instancia por un juzgado de conocimiento de Medellín en agosto de 2024 por esta misma situación y, además, había sido obligado a pagar una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Nelson Velásquez fue la voz de Lon Inquietos del Vallenato. Foto: redes sociales de Nelson Velásquez.

A pesar de la condena hace menos de seis meses, a Velásquez se le concedió de la suspensión condicional de la pena una vez pagara una caución de un salario mínimo. Ahora y tras el material entregado por la Fiscalía General de la Nación se reafirmó la totalidad de la decisión en primera instancia.

Nelson Velásquez reveló los motivos de su separación de Los Inquietos del Vallenato

Nelson Velásquez, una de las voces más icónicas del vallenato, reveló hace unos meses que vivió una separación nada agradable con la agrupación Los Inquietos del Vallenato, con quienes alcanzó gran reconocimiento en la escena musical. La ruptura, que se produjo en junio de 2004, fue el resultado de una serie de conflictos internos y desacuerdos con los directivos del grupo, marcando el fin de una era para el cantante y la banda.

El distanciamiento entre Nelson Velásquez y Los Inquietos comenzó cuando el cantante descubrió que el nombre de la agrupación había sido registrado por los directivos sin su conocimiento. Además, los problemas se agudizaron cuando los directivos empezaron a exigir un porcentaje de las ganancias por las presentaciones, una medida que Nelson aceptó inicialmente, pero que con el tiempo generó roces.

“Yo sabía que en cualquier momento la separación iba a suceder porque ya no se podía hacer nada. (…) Es una persecución, una presión impresionante. En junio del 2004 digo suerte, me voy, me voy de aquí, voy por lo mío”, dijo Velásquez en entrevista con el podcast Dimeloking.

Velásquez relató que estos conflictos financieros se sumaron a la presión que sentía al ser el rostro visible del grupo. Aunque era él quien se presentaba en los escenarios y viajaba constantemente, los directivos controlaban las ganancias y las decisiones, lo que llevó a un ambiente de tensión constante. Según el cantante, llegó un punto en el que ya no podía seguir soportando esta situación, y decidió dar un paso al costado.