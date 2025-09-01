Cortes de agua afectarán a más de 57.000 usuarios en Medellín, Envigado y Bello esta semana

EPM anunció que 57.461 usuarios de Medellín, Envigado y Bello tendrán cortes de agua programados durante los primeros días de septiembre. Los cortes se deben a labores de mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento, exigidas por la normativa para garantizar la calidad y continuidad del agua potable.



Sectores en Envigado sin agua esta semana

En Envigado, 23.449 usuarios estarán sin servicio desde las 9:00 de la noche del martes 2 de septiembre hasta las 4:00 de la mañana del miércoles 3. Los cortes impactarán barrios como Las Casitas, Primavera, Milán Vallejuelos, La Paz, Las Vegas, Alcalá, El Portal, El Trianón, Loma del Barro, Las Antillas, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.



Estos barrios de Medellín tendrán cortes de agua

En Medellín, la interrupción cobijará a 11.007 usuarios de sectores de Aranjuez, como San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas. El corte será entre las 10:00 de la noche del miércoles 3 de septiembre y las 4:00 de la mañana del jueves 4.

También habrá interrupciones diarias en el circuito París, que afecta a 7.402 usuarios de Bello y Medellín, incluyendo El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho y el barrio París. El servicio se suspenderá entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, restableciéndose cada madrugada.

Por dificultades en el canal Piedras Blancas – El Toldo, que abastece las plantas La Montaña y Villa Hermosa, EPM informó de cortes nocturnos en dos circuitos del nororiente de Medellín. En La Montaña, 11.070 usuarios de barrios como Versalles, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo y San José La Cima estarán sin servicio de 9:00 de la noche a 8:00 de la mañana.

En el circuito La Honda – La Cruz, los cortes afectarán a 4.533 usuarios de Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles No. 2 en el mismo horario nocturno.

EPM recordó que estas interrupciones son indispensables para preservar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable, al tiempo que agradeció la comprensión de los usuarios.