Cortes de agua: Medellín, Bello, Sabaneta y Copacabana tendrán interrupción del servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín anunció que este semana habrá cortes de agua en Medellín, Bello, Sabaneta y Copacabana, debido a que se realizarán lavados de los tanques que suministran el servicio a diferentes sectores de esos municipios.

Cortes de agua en Medellín

Entre las 10:00 de la mañana del martes 16 de enero y las 4:00 mañana del miércoles 17 de enero, los barrios afectados por los cortes de agua serán Santo Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No<. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Además, unos 10.000 usuarios de los barrios San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas estarán sin agua entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero.

Sumado a eso estarán con cortes de agua Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas. Allí, un total de 12.332 se verán afectados entre las 11:00 de la mañana del martes 16 de enero y las 11:00 de la mañana del miércoles 17 de enero.

"Se generarán interrupciones en los circuitos Berlín, Campo Valdés, Moscú y Santo Domingo. Se realizará empalme de infraestructura existente con una nueva de mayor capacidad, para hacer una mejor sustancial en la prestación del servicio", señaló Jorge William Ramírez, gerente de provisión de aguas de EPM.

Cortes de agua en Bello

Los cortes de agua en Bello se darán en el barrio Santa Rita. Allí, la suspensión del servicio se dará entre las 10:00 de la mañana del martes 16 de enero y las 6:00 de la mañana del miércoles 17 de enero.

Cortes de agua en Sabaneta y Copacabana

Según explicó EPM, durante la suspensión del servicio, con la ayuda de 10 carrotanques se distribuirá agua potable a los usuarios de un sector del nororiente de Medellín y el barrio Santa Rita, del municipio de Bello, que tendrán interrupciones Programadas de Acueducto EPM entre este martes 16 de enero y miércoles 17 de enero.